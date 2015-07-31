欧洲汇市：英镑走软，因美国数据压制升息预期和月底资金外流

路透伦敦7月31日 - 英镑兑欧元周五下午回落近1%，受累于月底资金外流，以及疲弱的美国薪资数据压制了主要经济体在今年晚些时候升息的预期。

英镑兑欧元本月稍早触及逾七年高位，因有关英国央行可能紧随美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的预期重燃。

正因如此，英镑和美元在过去一个月全球市场大幅震荡期间形成了一种联动走势，欧元周五急升也使这两者受创。

交易商称，美国数据促使投资者锁定近期上涨的获利，最近一轮涨势也使英镑兑美元在本周稍早触及一个月最高。

“我们乐见欧元走强，很多人买入欧元，其中也包括欧元/英镑，”伦敦一家银行的一位交易商称。

近期公布的英国数据不错，消费者需求保持强劲，第二季成长加速。英国央行总裁可能曾暗示，将在年底前后做出升息决定。

英镑兑普跌的美元 上扬0.1%，报1.5625美元，周三触及四周高位1.5691美元。欧元兑英镑 攀升0.9%，报0.7070英镑。英镑贸易加权指数 报93.6，周四触及一周高位94.3，逼近本月稍早触及的七年半高位94.5。

“部分月末资金外流以及获利回吐拖累了英镑，”一位驻伦敦的现汇交易商还称，“英镑兑欧元仍有逢低买盘，但部分多头头寸已被削减。”

月末资金外流是因为全球投资组合经理调整其为全球股市和债市敞口进行的汇率对冲。

目前市场关注下周的“超级星期四”，届时将首次同时公布英国央行利率声明、通胀报告及央行会议记录。

市场预计英央行料将维持利率不变，但投票或显示央行内部自今年以来首次出现分歧。部分人士预计，会有最多三位委员会赞成立即加息。(完)

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