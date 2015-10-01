欧洲汇市：英镑自五个月低点小涨，受英国制造业PMI数据支撑

路透伦敦10月1日 - 英镑兑美元周四从五个月低点小升，受9月本土制造业数据好于预期的提振，相比，美国的制造业数据略逊。

Markit/CIPS英国9月制造业采购经理人指数(PMI)为51.5，略高于预估的51.3，并高于50的荣枯分水岭。

美国供应管理协会(ISM)公布数据显示，美国9月工厂活动从8月的51.1跌至50.2，低于路透调查的50.6的预估值。

“比较昨天欧元区通胀为负带来的不利预期，英国制造业PMI相当不错。”G+ Economics首席分析师Lena Komileva说。

由于中国经济放缓对全球经济增长和制造业活动产生不利影响，交易员之前曾为PMI数据不佳做好了准备。经济下滑的担忧已经席卷了商品市场，增加了全球通胀下行压力，包括欧元区和英国。

英镑兑美元 涨0.3%至1.5170美元，今日稍早跌至1.5107，相当于五个月最低位，英镑曾于周三稍晚亦跌至该水准。今日上涨部分受助于一份报告显示英国第二季生产率增速为四年来最快。

欧元兑英镑 跌0.2%至0.7375英镑。

英镑最近几周下跌，因对英国央行自2007年以来首次升息的预期从原来的2016年初推迟至明年下半年。

一旦美联储开始升息，英央行料将跟进；一些交易商预计美联储将在年底前升息。

但由于英国零通胀，而且市场担心中国经济放缓及其对全球经济的影响，因此英央行并不急于紧缩政策。(完)

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