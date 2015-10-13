欧洲汇市：英镑兑欧元触及八个月低位，因消费者物价回落

路透伦敦10月13日 - 英镑兑欧元周二跌至八个月以来最低水平，因英国9月消费者物价指数(CPI)意外下降，盖过了一重大并购交易达成对英镑的提振。

英镑兑美元在欧洲盘初触及三周高点，因SABMiller接受了百威英博 价值达690亿英镑的现金加股票收购报价。

但英镑走势在通胀数据公布后发生了逆转。数据显示，英国9月CPI同比下降0.1%，预计为持平。 周三英国将公布薪资数据，这也是英国央行在考虑何时升息时密切关注的数据。

“很显然，我们需要关注明日就业市场数据的表现，但(今日的通胀数据)暗示短期内不可能升息，”巴克莱的汇市策略师Nikolaos Sgouropoulos表示。

英国CPI数据公布前，英镑急跌，数据公布后进一步走软。欧元兑英镑 盘中一度上涨1.1%，至0.7493英镑，为2月初以来最高。

英镑兑美元日内下跌0.7%，至1.5206美元，稍早触及1.5388美元。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛首次在议会发表的讲话也重压英镑。他表示，英国央行的下一步利率调整可能是升息，但他指出经济成长面临若干国内外阻力。

不过，多位市场人士强调，百威英博收购SABMiller的交易可能给英镑带来正面影响。花旗策略师Josh O'Byrne表示，他仍看好英镑。