欧洲汇市：英镑兑欧元触及八个月低位，因消费者物价回落

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透伦敦10月13日 - 英镑兑欧元周二跌至八个月以来最低水平，因英国9月消费者物价指数(CPI)意外下降，盖过了一重大并购交易达成对英镑的提振。
英镑兑美元在欧洲盘初触及三周高点，因SABMiller接受了百威英博 价值达690亿英镑的现金加股票收购报价。
但英镑走势在通胀数据公布后发生了逆转。数据显示，英国9月CPI同比下降0.1%，预计为持平。 周三英国将公布薪资数据，这也是英国央行在考虑何时升息时密切关注的数据。
“很显然，我们需要关注明日就业市场数据的表现，但(今日的通胀数据)暗示短期内不可能升息，”巴克莱的汇市策略师Nikolaos Sgouropoulos表示。
英国CPI数据公布前，英镑急跌，数据公布后进一步走软。欧元兑英镑 盘中一度上涨1.1%，至0.7493英镑，为2月初以来最高。
英镑兑美元日内下跌0.7%，至1.5206美元，稍早触及1.5388美元。
英国央行货币政策委员会(MPC)委员弗利葛首次在议会发表的讲话也重压英镑。他表示，英国央行的下一步利率调整可能是升息，但他指出经济成长面临若干国内外阻力。
不过，多位市场人士强调，百威英博收购SABMiller的交易可能给英镑带来正面影响。花旗策略师Josh O'Byrne表示，他仍看好英镑。
“总体而言，我们对英镑后市仍十分乐观，”他说，“很显然，需求有所转弱。但英国央行官员的讲话仍对英镑有利，英国的货币政策前景仍然是收紧，对英镑而言是个吉兆。”(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。