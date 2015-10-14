欧洲汇市：英镑创五个月最大单日升幅，因英国失业率意外降至七年最低

路透伦敦10月14日 - 英镑周三创五个月最大单日升幅，此前公布的数据显示，英国截至8月的三个月失业率意外降至2008年中以来最低，进一步显示英国经济是欧洲为数不多的亮点之一。

英镑还受到啤酒商SABMiller确认重大购并交易提振，但大行对未来几个月英镑走势前景的预测有严重分歧。

交易员表示，许多市场人士本周只是依据经济数据交易。在通胀数据公布前卖出了英镑，因预计通胀较低，因就业数据买入英镑，因该数据带来更多乐观情绪。

“今早的就业数据优于预期，扶助英镑收复昨日所有失地，”花旗分析师表示。

英国国家统计局公布，英国截至8月的三个月失业率降至5.4%，截至7月的三个月失业率为5.5%。就业人数增加14万，带动就业率升至73.6%，创1971年开始有纪录以来的最高水平。

截至8月的三个月平均每周薪资所得(包括奖金)较上年同期增加3.0%，略低于路透调查预估的3.1%。

值得一提的是，在数据显示上月消费者物价下滑，截至8月的三个月薪资增长也略低于预期后，利率市场实际已将英国升息时机预期进一步推迟至明年。

英镑升势亮丽，1630GMT，英镑兑美元 大涨1.3%，报1.5447美元，创5月来最大单日升幅，并升至约一个月高位。英镑兑欧元 升0.8%，报0.7408英镑，在通胀数据周二公布后，英镑兑欧元曾触及八个月低点0.7493英镑。

“实际薪资在增长，这对国内活动而言是利好，因此我们认为(英国央行)可能会在5月开始升息，”荷兰国际集团(ING)的外汇策略师Chris Turner说。

一些分析师表示，SABMiller 与百威英博 的合并可能会继续支撑英镑。

但其他分析师则表示，即便英镑兑欧元可能大幅上涨，但英镑兑美元的涨幅可能不会太大。(完)

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