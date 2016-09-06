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市场报道 | 2016年 9月 7日 星期三 00:50 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元自7月中来首次升穿1.34美元

路透伦敦9月6日 - 英镑兑美元周二大涨1%，自7月中来首次升穿1.34美元，因美国数据令人失望，且英国经济在公投退欧后显示出韧性，市场认为该国可能已避开了经济衰退。

近期一连串强劲的数据显示，在6月23日英国公投决定退欧后，英国经济保持的相对良好。

周一英国服务业采购经理人指数(PMI)创该项调查20年历史上最大按月升幅，也超过路透调查中所有分析师的预期。该数据呼应了上周公布的英国8月制造业和建筑业数据的乐观基调，巩固了英国经济迄今维持良好的观点。

由于周一北美市场因劳工节假期休市，周二美国交易商才对该调查做出反应。

摩根士丹利分析师周一调升其对英国经济增长的预估，此前一连串经济数据表现优于预估，包括零售销售与制造业调查；摩根士丹利并表示，目前预期英国将能避免今年下半年出现技术性衰退。

在美国公布数据显示，8月美国服务业扩张，但速度较7月放缓，且指数降至2010年2月来最低后，英镑兑美元 大涨逾1%至1.3444美元。

“强劲的美国经济和低迷的英国经济前景的市场观点正出现转变，”瑞穗对冲基金货币销售部门主管Neil Jones表示。

“从政治角度看，最新的民调显示美国大选选情可能较之前预期的差距缩小，给美元带来不确定性，”他还指出，“市场人士正缩减英镑空头和美元多头。”

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，上周芝加哥商业交易所(CME)英镑净空仓出现九周以来的首次下降。汇市投机者减持了英镑空仓，因为越来越多的经济报告显示，英国经济挺过了6月公投退欧的风暴，并未受到什么重大冲击。

英镑兑欧元 也触及五周高位0.83335英镑。(完)

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