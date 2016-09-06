欧洲汇市：英镑兑美元自7月中来首次升穿1.34美元

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透伦敦9月6日 - 英镑兑美元周二大涨1%，自7月中来首次升穿1.34美元，因美国数据令人失望，且英国经济在公投退欧后显示出韧性，市场认为该国可能已避开了经济衰退。
近期一连串强劲的数据显示，在6月23日英国公投决定退欧后，英国经济保持的相对良好。
周一英国服务业采购经理人指数(PMI)创该项调查20年历史上最大按月升幅，也超过路透调查中所有分析师的预期。该数据呼应了上周公布的英国8月制造业和建筑业数据的乐观基调，巩固了英国经济迄今维持良好的观点。
由于周一北美市场因劳工节假期休市，周二美国交易商才对该调查做出反应。
摩根士丹利分析师周一调升其对英国经济增长的预估，此前一连串经济数据表现优于预估，包括零售销售与制造业调查；摩根士丹利并表示，目前预期英国将能避免今年下半年出现技术性衰退。
在美国公布数据显示，8月美国服务业扩张，但速度较7月放缓，且指数降至2010年2月来最低后，英镑兑美元 大涨逾1%至1.3444美元。
“强劲的美国经济和低迷的英国经济前景的市场观点正出现转变，”瑞穗对冲基金货币销售部门主管Neil Jones表示。
“从政治角度看，最新的民调显示美国大选选情可能较之前预期的差距缩小，给美元带来不确定性，”他还指出，“市场人士正缩减英镑空头和美元多头。”
根据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据，上周芝加哥商业交易所(CME)英镑净空仓出现九周以来的首次下降。汇市投机者减持了英镑空仓，因为越来越多的经济报告显示，英国经济挺过了6月公投退欧的风暴，并未受到什么重大冲击。
英镑兑欧元 也触及五周高位0.83335英镑。(完)
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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍