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市场报道 | 2012年 12月 12日 星期三 01:26 BJT

欧洲汇市: 英镑兑欧元走低,因德国经济信心改善

路透伦敦12月11日 - 英镑兑欧元周二走软,强于预期的德国景气指数
公布后,在投资者中激起一定的乐观情绪,欧元受推动走强.
    
    但英镑兑美元走强,部分投资者臆测美国联邦储备理事会(FED,美联储
)可能在周三结束的政策会议上暗示将进一步放宽货币政策.
    
    德国12月ZEW企业景气判断指数大涨,自5月来首次升至正值区域.
    
    消息扶助推动欧元兑英镑 上扬0.3%,至日高0.8077英镑.
欧元欧/英镑从周一触及的近三周低0.8035英镑反弹.
    
    部分策略师表示,市场担忧英国经济的疲弱表现,英镑可能遭遇更多卖
压.
   
    "欧元/英镑受到德国ZEW指数提振,而英镑/美元在约1.61美元水平看
似有些偏高,"CIBC World Markets的汇市策略部主管Jeremy Stretch表示
.
    
    "我预计,明天将公布的就业数据可能导致英镑走势更加脆弱,看似短
期内任何涨势都可能消退."
    
    一项路透调查预期,周三将公布的英国失业率将保持在7.8%.失业率意
外攀升将打压英镑走势.
    
    英镑兑美元 上扬0.2%,1.6115美元.技术图表技显示,支撑位
在切入位分别在1.6036和1.6023美元的55日和50日移动均线附近.
    
    弱于预期的美国小企业信心指数拖累美元小幅走低,Monument Securi
ties的汇市和利率策略师Marc Ostwald表示.
    
    另一项数据显示,美国10月贸易逆差扩阔,给美元施加进一步压力.
    
    部分策略师称,如果美联储进一步放宽政策,短期内,英镑可能跟随欧
元攀升.
    
    但在较长时间内,英镑兑美元和欧元的走势可能都将十分脆弱.
    
    英镑贸易加权指数 尾盘报83.8,距离9月触及的峰84.7不远.升
穿升该水平将使英镑贸易加权指数升至2008年11月以来最高.(完)

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