欧洲汇市: 英镑触及六周高位,因英国就业数据和美联储或放宽政策的预期

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透伦敦12月12日 - 英镑兑美元周三触及六周高位,受助于美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能进一步放宽政策的前景,以及强于预期的英国就业数据.
如果美联储选择以比预期更大的规模放宽政策,英镑可能扩大涨幅.目前多数经济学家预计美联储将宣布每月购买450亿美元公债.
但其他市场人士则表示,对英国经济潜在的疲弱态势的担忧可能使英镑走势脆弱.
"我们目前仍对英镑持利空观点,除非美联储出台非常激进的取代卖短买长操作的计划,将资产负债表规模扩大500/600亿美元,"UBS Warburg的汇市策略师Geoffrey Yu表示.
英镑兑美元 攀升至11月1日以来最高1.6149美元,后削减涨幅,尾盘基本持平,报1.6114美元.
市场人士报告,在1.6150美元有卖盘,而技术图表显示,支撑位在位于1.6036美元的55日移动均线附近.
交易商称,如果美联储在今日稍后结束的政策会议上宣布更大规模地放宽政策,英镑可能测试11月初触及的高位1.6176美元.
今日公布的数据显示,英国申请失业救济的人数意外减少,就业人数也触及纪录高位.英镑稍早受到提振.
欧元兑英镑 日内攀升0.25%,0.8088英镑,进一步远离周一触及的三周低0.8035英镑.
策略师称,由于本周公布的英国数据不多,英镑走势将受欧元区形势的发展和美国财政悬崖磋商的消息所左右.(完)
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五攀升近1.6%，今日交投 清淡，美元走低。棉花在昨日曾触及数年高位。 ICE-5月棉花合约 收高1.21美分，或1.58%，报每磅77.99美分 ，交易区间为76.66-78.14美分。本周该合约上升近2%，为2月3日来最大 单周升幅。 “收盘前有一些买盘，但不是有很多基本面消息，成交量低，”法国 兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。 “市场周四测试阻力位后回落，回吐所有涨幅，但没有跌穿支撑位， ”Crivorot补充说。 棉花周四触及日内高位79.18美分，此为2014年6月底来最高，但收低 0.1%，受累于商品价格走低。 期货市场总成交量减少34,001口，至19,967口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加1,527口，至272,996口。 美元指数 下跌0.70%。汤森路透追踪19种商品的核心商品CRB指 数 上扬0.48%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。