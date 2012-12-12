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市场报道 | 2012年 12月 13日 星期四 01:03 BJT

欧洲汇市: 英镑触及六周高位,因英国就业数据和美联储或放宽政策的预期

路透伦敦12月12日 - 英镑兑美元周三触及六周高位,受助于美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能进一步放宽政策的前景,以及强于预期的英国就业数据.

如果美联储选择以比预期更大的规模放宽政策,英镑可能扩大涨幅.目前多数经济学家预计美联储将宣布每月购买450亿美元公债.

但其他市场人士则表示,对英国经济潜在的疲弱态势的担忧可能使英镑走势脆弱.

"我们目前仍对英镑持利空观点,除非美联储出台非常激进的取代卖短买长操作的计划,将资产负债表规模扩大500/600亿美元,"UBS Warburg的汇市策略师Geoffrey Yu表示.

英镑兑美元 攀升至11月1日以来最高1.6149美元,后削减涨幅,尾盘基本持平,报1.6114美元.

市场人士报告,在1.6150美元有卖盘,而技术图表显示,支撑位在位于1.6036美元的55日移动均线附近.

交易商称,如果美联储在今日稍后结束的政策会议上宣布更大规模地放宽政策,英镑可能测试11月初触及的高位1.6176美元.

今日公布的数据显示,英国申请失业救济的人数意外减少,就业人数也触及纪录高位.英镑稍早受到提振.

欧元兑英镑 日内攀升0.25%,0.8088英镑,进一步远离周一触及的三周低0.8035英镑.

策略师称,由于本周公布的英国数据不多,英镑走势将受欧元区形势的发展和美国财政悬崖磋商的消息所左右.(完)

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