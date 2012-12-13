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市场报道 | 2012年 12月 14日 星期五 01:04 BJT

欧洲汇市: 美联储宣布放宽政策后英镑兑美元走软,关注财政悬崖

路透伦敦12月13日 - 英镑兑美元周四从六周高位回落,因在美国联邦储备理事会(FED,美联储)放宽政策后,投资者锁定部分获利,并将关注点转移至美国的财政问题.

不过部分策略师称,如果英国央行决策者不暗示将进一步放宽政策,未来几周,英镑兑美元可能走强.

交易商称,本周剩余时间不再有英国数据公布,市场注意力转向美国预算磋商.

部分分析师称,如果国会议员在年底前解决预算问题,美元可能走软.

"出台任何解决财政悬崖的方案都将有助于提振风险意愿,这最初会导致美元走软,英镑守住目前的涨势,"Caxton FX的高级账户经理Philip Hoey表示.

英镑兑美元 回落0.1%,1.6120美元,从周三触及的六周高1.6173美元回落,之前美联储表示,将在每月购买400亿美元抵押贷款支持证券的基础上,每月购买450亿美元公债.

"英镑/美元从11月15日的约1.58美元上涨至周三的1.6172美元,因此,可能出现一些获利了结,"渣打银行的G10汇市策略部主管Ned Rumpeltin表示.

Rumpeltin表示,美元在美联储声明宣布之初反弹,暗示市场对主要央行印钞的敏感度降低.印钞通常会增加货币供应,使货币承压.

欧元兑英镑 攀升0.2%,0.8110英镑,留守在约0.8165-0.7960英镑的区间内,自10月份以来,欧元/英镑一直未能突破该区间.

策略师称,未来几个月,欧元/英镑走势可能受欧元区形势的发展影响.

摩根士丹利发布的2013年展望中预计,欧元英镑在明年首季将触及0.83英镑,前提是购债机制得以实施,年底前将回落至0.78英镑.(完)

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