欧洲汇市: 美联储宣布放宽政策后英镑兑美元走软,关注财政悬崖

标题新闻：马来西亚1月出口三月连增较上年同期飙升13.6%，创逾一年最快增速；进口增16.1%
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路透伦敦12月13日 - 英镑兑美元周四从六周高位回落,因在美国联邦储备理事会(FED,美联储)放宽政策后,投资者锁定部分获利,并将关注点转移至美国的财政问题.
不过部分策略师称,如果英国央行决策者不暗示将进一步放宽政策,未来几周,英镑兑美元可能走强.
交易商称,本周剩余时间不再有英国数据公布,市场注意力转向美国预算磋商.
部分分析师称,如果国会议员在年底前解决预算问题,美元可能走软.
"出台任何解决财政悬崖的方案都将有助于提振风险意愿,这最初会导致美元走软,英镑守住目前的涨势,"Caxton FX的高级账户经理Philip Hoey表示.
英镑兑美元 回落0.1%,1.6120美元,从周三触及的六周高1.6173美元回落,之前美联储表示,将在每月购买400亿美元抵押贷款支持证券的基础上,每月购买450亿美元公债.
"英镑/美元从11月15日的约1.58美元上涨至周三的1.6172美元,因此,可能出现一些获利了结,"渣打银行的G10汇市策略部主管Ned Rumpeltin表示.
Rumpeltin表示,美元在美联储声明宣布之初反弹,暗示市场对主要央行印钞的敏感度降低.印钞通常会增加货币供应,使货币承压.
欧元兑英镑 攀升0.2%,0.8110英镑,留守在约0.8165-0.7960英镑的区间内,自10月份以来,欧元/英镑一直未能突破该区间.
策略师称,未来几个月,欧元/英镑走势可能受欧元区形势的发展影响.
摩根士丹利发布的2013年展望中预计,欧元英镑在明年首季将触及0.83英镑,前提是购债机制得以实施,年底前将回落至0.78英镑.(完)
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路透上海3月3日 - 中国银行间市场周五流动性依旧宽松，月初短期资金供给持续充裕，价格亦明显回落；不过由于对季末资金面的担忧犹在，跨月品种利率仍高企。 交易员并指出，公开市场虽连续单日净回笼，但因月初流动性压力不大，预计下周资金有望保持平稳。不过随着月中缴税来临以及季末因素影响逐渐明显，随后资金面料将再度收缩。 “今天隔夜好松好松啊，7D（天）银行出的少，非银出的多，就跨月价格还是好贵，”北京一基金公司交易员称。 华东一银行交易员表示，市场对跨月资金预期依旧不乐观，目前一个月期回购全市场加权利率在4.30%左右，一个月同业存单需求也不如之前那么好，目前价格升至4.20%-4.25%，较之前上行了15-20个基点（bp）。 她并谈到，下周二(7日)还有1,940亿元MLF（中期借贷便利）到期，不过正常情况下央行应该还会续做，应该对资金影响不大。 央行公开市场今日进行了300亿元人民币逆回购操作，其中七天、14天和28天期仍各为100亿元。据此计算，本周净回笼2,800亿元；其中今日净回笼50
路透上海3月3日 - 人民币兑美元即期周五早盘跌破6.90元关口，与中间价双双刷新一个半月新低。交易员称，美元指数昨日续升并突破102关口，小幅提振自营机构做多美元兑人民币的热情，但因“两会”（人大和政协）召开在即，市场亦忌惮监管出手，续压低汇价意愿不高。