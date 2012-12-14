欧洲汇市: 英镑兑欧元跌至九日低位,因标普将英国债信评等展望下调至负面

* 标准普尔将英国债信评等展望从稳定下调至负面

* 欧元兑英镑升至九日高位

* 英镑兑美元小升,但低于本周稍早触及的六周高位

路透伦敦12月14日 - 英镑兑欧元周五跌至逾一周最低位,此前标准普尔将英国债信评等展望下调至负面,令英国面临丧失其AAA级评等的风险.

欧元兑英镑 攀升0.2%,0.81395英镑,此为12月5日来的最高水平.若欧元进一步上涨,则目标位在12月5日高位0.8147英镑.

评级机构标准普尔周四将英国债信评等展望降至负面,让英国引以自豪的AAA评级再度面临威胁.标普认为,英国有三分之一的可能将失去AAA评级.

分析师称英镑跌势受限,因标准普尔下调英国债信评等展望的举动,与惠誉和穆迪的做法一致.不过,未来几周若有显示英国经济疲弱的证据,可能重燃对英国评等被下调的忧虑.

"市场中英镑人气仍相当沉重,此前标普将英国债信评级展望下调至负面,"汇市对冲基金SHARPE +SIGNA董事Garen Ovsepyan说.该公司管理着8,000万美元资产.

英镑兑美元 升0.2%,至1.6144美元,不过仍远低于周三触及的六周高位1.6173美元.英镑料难以大幅升逾此处,因技术图形阻力位分别在11月1日和10月17日触及的1.6176和1.6178美元.

英镑兑欧元下跌,使英镑贸易加权指数 跌至83.5的九日低位.

但除非英国评等遭下调的风险上升,抑或英国央行推出更多货币宽松措施,否则分析师和交易商认为,英镑走势仍将由美元和欧元主导.

近几天美元兑英镑和欧元承压,因周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)扩充了资产购买计划,且投资人也担忧日益迫近的预算问题.

BMO外汇分析师Audrey Childe-Freeman称,未来几个月英国债信评级可能被下调,但强调这样的忧虑不仅限于英国,法国、美国和日本也面临类似的威胁.