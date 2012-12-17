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市场报道 | 2012年 12月 18日 星期二 00:37 BJT

欧洲汇市: 英镑兑美元触两个半月高位,数据可能带来支持

* 英镑兑美元升至10月5日来的最高水平
    * 中东和企业账户需求提振英镑,日内交投清淡
    * 英镑兑走弱的日圆跳涨,兑欧元反弹

    路透12月17日 - 英镑兑美元周一触及两个半月高位,交易商表示,在
交投清淡中,英镑受助于中东投资者及企业寻找对冲的需求提振.
    
    英镑兑美元 触及10月初迄今高位1.6217美元,略低于阻力位
在10月5日高点的1.6218美元.
    
    英镑尾盘升0.3%,至1.6206美元,进一步升势可能升向9月峰值1.6310
美元.
    
    分析师称,如果美国政界不能避开将于2013年开始实施的增税和减支
举措,英镑兑美元还将进一步上涨.
    
    交易商称,中东投资人的需求在早盘支持英镑.之后,企业需求也浮现,
而一交易商称有亚洲账户买入.
    
    投资人关注周二公布的英国通胀数据及周三的英国央行会议记录,寻
找英国政策策定者将批准买入更多债券的机率的线索.零售销售数据将于
周四公布.
    
    苏格兰皇家银行汇率策略师Melinda Burgess预计,如果零售销售数据
优于预期,该数据将提振英镑.
    
    不过,她说如果对美国的预算忧虑得到缓和及英国经济增长放缓爆光,
英镑在明年第一季可能跌至1.56美元.
    
    分析师表示,略为转强的英国通胀及零售销售数据可能令对英国央行
目前不再追加放宽政策的预期升温,这也将扶助提振英镑.
    
    英镑兑欧元 也反弹,欧元兑英镑下跌0.1%,至0.8129英镑,
在亚洲交易时段一度触及近两个月高点0.81505英镑.
        
    英镑兑日圆 触及2011年4月迄今最高水准136.37日圆.日本
自民党周末赢得大选,该党派主张更积极放宽货币政策,令日圆全面受到打
压.(完)

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