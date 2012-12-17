欧洲汇市: 英镑兑美元触两个半月高位,数据可能带来支持

* 英镑兑美元升至10月5日来的最高水平 * 中东和企业账户需求提振英镑,日内交投清淡 * 英镑兑走弱的日圆跳涨,兑欧元反弹 路透12月17日 - 英镑兑美元周一触及两个半月高位,交易商表示,在 交投清淡中,英镑受助于中东投资者及企业寻找对冲的需求提振. 英镑兑美元 触及10月初迄今高位1.6217美元,略低于阻力位 在10月5日高点的1.6218美元. 英镑尾盘升0.3%,至1.6206美元,进一步升势可能升向9月峰值1.6310 美元. 分析师称,如果美国政界不能避开将于2013年开始实施的增税和减支 举措,英镑兑美元还将进一步上涨. 交易商称,中东投资人的需求在早盘支持英镑.之后,企业需求也浮现, 而一交易商称有亚洲账户买入. 投资人关注周二公布的英国通胀数据及周三的英国央行会议记录,寻 找英国政策策定者将批准买入更多债券的机率的线索.零售销售数据将于 周四公布. 苏格兰皇家银行汇率策略师Melinda Burgess预计,如果零售销售数据 优于预期,该数据将提振英镑. 不过,她说如果对美国的预算忧虑得到缓和及英国经济增长放缓爆光, 英镑在明年第一季可能跌至1.56美元. 分析师表示,略为转强的英国通胀及零售销售数据可能令对英国央行 目前不再追加放宽政策的预期升温,这也将扶助提振英镑. 英镑兑欧元 也反弹,欧元兑英镑下跌0.1%,至0.8129英镑, 在亚洲交易时段一度触及近两个月高点0.81505英镑. 英镑兑日圆 触及2011年4月迄今最高水准136.37日圆.日本 自民党周末赢得大选,该党派主张更积极放宽货币政策,令日圆全面受到打 压.(完)