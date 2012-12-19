欧洲汇市: 英镑兑欧元触及七个半月低位,兑美元上涨

* 英镑兑全线走强的欧元下跌,兑美元上扬 * 英国央行会议记录显示决策者预期经济迟滞 * 欧元上升,受助于德国信心数据改善 * 英国第四季经济萎缩及评级下调的风险或打压英镑表现 路透伦敦12月19日 - 英镑兑全线走强的欧元周三跌至七个半月低位, 此前德国12月IFO企业景气判断指数转强,但年底需求扶助英镑兑美元升至 三个月高位. 欧元兑英镑 盘中高见0.8168英镑,为5月1日来的最高,之 后缩减升幅,尾盘上涨0.1%,至0.8145英镑. 英国央行周三公布的12月5-6日会议记录显示,该国经济增长近期内可 能保持大致持平状态,但通胀率可能在未来一年左右突破2%.该国央行货币 政策委员会本月的政策决议符合广泛预期,决定维持利率在0.5%的纪录低 点,并维持3,750亿英镑购债计划,因通胀居高不下盖过了对经济增长迟滞 的担忧. 此消息也打击英镑人气. 迈尔斯仍是唯一一个支持英国央行再度扩大资产购买计划的货币政策 委员会(MPC)委员,称经济拥有足够的闲置产能,允许在不加大通胀的情况 下刺激产出. 不过,对英镑的年底需求扶助英镑兑美元 升至三个月高位1.6 307美元,略低于9月中触及的高位1.6310美元.尾盘,英镑升0.2%,至1.6278 美元,交易商稍早报告美国和中东投资人买入英镑,卖出美元. "英国央行会议记录接近市场预期,今天市况主要受美元弱势带动,扶 助推动欧元和英镑上扬,"德意志银行G10外汇策略师George Saravelos说. 他补充说,美国联邦储备理事会(美联储,FED)最近放宽政策全线压低 美元. 投资人买入成长相关的资产和货币,也令美元承压. 一些经济学家称,预期英国央行决策者在明年上半年将不会扩大宽松 政策,这可能提振英镑表现. 不过,英国央行会议记录警告第四季经济可能萎缩,这或打压英镑涨势 . 对英国评级或下调的忧虑也将使英镑受压,此前英国财政大臣欧思邦 在他的中期年度声明中下调了英国经济成长预估. 英国工业联盟(CBI)周三公布,12月零售销售差值为正19,预估为正25. 11月时为正33.1月CBI零售销售差值期望值为正10. 数据 突显英国经济面临困境. 周四英国公布的11月零售销售料将上升0.3%,上月为下跌0.8%. 德国经济智库Ifo周三公布的调查显示,德国12月IFO企业景气判断指 数为102.4,路透调查预估为102.0. (完)