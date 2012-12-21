欧洲汇市: 英镑兑美元下跌,将或持续走弱

* 英镑兑美元下跌0.5%,美元全线上涨 * 美国预算磋商陷入僵局,避险美元走强 * 疲弱的英国数据使英镑面临被卖出的风险 路透伦敦12月21日 - 英镑兑美元周五下跌,因美国预算谈判再陷僵局 ,且英国数据乏善可陈,加剧了市场对英国经济的忧虑. 有关"财政悬崖"的忧虑再度萌生,扶助促使投资者转向流动性较高的 美元,规避英镑.较之美元,英镑的流动性较低.当全球经济增长前景转暗, 英镑兑美元通常下跌. 英镑兑美元 下跌0.5%,报1.6203美元,从周三触及的三个月高 位1.6307回落.一些策略师称,英镑可能进一步下跌. "如果未来几个交易日美国预算问题的消息仍然糟糕,英镑兑美元可能 因美元强势而走低,"Rabobank高级外汇策略师Jane Foley说. 英国国家统计局周五公布,第三季国内生产总值(GDP)终值为按季增长 0.9%,与上年同期持平.路透预估英国第三季GDP终值分别为较前季上升1.0 %,较上年同期下滑0.1%. 英国国家统计局也表示,10月英国服务业按月仅增长0.1%,这可能足以 使英国经济在第四季避免萎缩.服务业占在英国经济中占据很大的比重. 但英国公共借款增幅超预期使英镑本已黯淡的前景进一步蒙阴,并暗 示英国政府在控制赤字方面可能面临困难. 一些分析师称,如果英国经济仍无法显示复苏的迹象,将促使英国央行 进一步放宽货币政策,那么,明年英镑可能进一步走弱. 东京三菱银行的汇率分析师Lee Hardman预期,未来三至六个月期间, 英镑可能跌向1.60美元. 英镑兑欧元 日内大致持平在0.8136英镑,距离周三触及的 七个半月高位0.8168不远. 一些策略师说,如果英国预算赤字促使评级机构摘除英国的AAA信贷评 等,那么,明年英镑兑欧元的走势艰难.(完)