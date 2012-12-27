欧洲汇市: 对英国评等被调降的忧虑拖累英镑兑欧元跌至八个月低位

* 欧元/英镑触及4月底以来最高

* 对英国评等被调降风险的忧虑挥之不去

* 疲弱的英国数据可能引发对英镑避险地位的质疑

* 英镑贸易加权指数触及两个月低位,兑美元小涨

路透伦敦12月27日 - 英镑兑欧元周四跌至八个月低位,因对英国经济的忧虑拖累英镑走势,欧元则因对欧债危机的担忧缓解以及年底需求而受益.

欧元兑英镑 最新上扬0.3%,报0.8216英镑,稍早触及4月底以来最高0.8219英镑.如果升穿升4月25日触及的高位0.8222英镑,欧元的目标位可能是4月10日触及的高位0.82765英镑.

英镑兑欧元走软导致英镑贸易加权指数 触及83.2的两个月低位.

"投资者更加看好欧元,且有关英国评等将被调降的传言,以及很多公开的迹象显示英国经济表现疲弱,意味着欧元/英镑将进一步走高,"ETX Capital的汇市经纪部主管Richard Wiltshire表示.

英镑兑美元 最新上扬0.2%,报1.6160美元,在切入位位于1.6129美元的21日移动均线之上受到支撑.但交易商称,涨幅可能有限,据报在1.6210美元之下有卖盘.

分析师称,对美国国会可能无法达成协议,避免将于明年1月1日开始实施的规模达6,000亿美元的一系列增税节支举措,即财政悬崖,的忧虑也可能在短期内提振对流动性更强的美元的避险需求.

上周公布的数据显示,英国零售销售不及预期,公共借款增加,且12月消费者信心骤降,加重了对英国经济状况可能在未来几个月恶化的忧虑.

很多人认为,英国公共借款不断攀升使该国可能失去其AAA评级的风险增加,这也可能在明年初重压英镑.

苏格兰皇家银行认为,英国经济疲弱,加之预算赤字高企将导致英镑兑美元在2013年走软.

该行在2013年的一项重要操作是卖出英镑/美元,目标价为1.5050美元.

另外,英镑兑普跌的日圆走强,因预期日本新首相安倍晋三领导的政府将向日本央行施压,要求实施更激进的刺激举措,以压低日圆汇率.