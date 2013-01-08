欧洲汇市: 英镑兑美元下跌,因忧虑英国经济

* 英镑兑美元下跌0.4%

* 料易跌穿1.60美元

* 英国消费者支出数据疲弱

* 聚焦在周四英国央行和欧洲央行会议

路透伦敦1月8日 - 英镑兑美元周二下跌,且可能进一步下滑,此前英国公布疲弱的零售销售数据,令市场对该国经济增长步履蹒跚的忧虑加重.

英镑兑美元 下跌0.4%,至1.6041美元,进一步接近周五触及的近一个月低位1.6010美元,且远低于上周触及的16个月高位1.6380.

英镑进一步下滑将跌向12月10日低位1.5999美元,之后是200日移动均线切入位1.5902美元.

英国零售业联盟(BRC)数据显示,零售商圣诞节销售几乎没有增长,巩固了对去年第四季英国经济陷入萎缩的忧虑.

周五公布的调查显示,英国12月服务业出现两年来的首次萎缩,显示整体经济在2012年最后三个月重陷萎缩.

英国经济数据疲弱将增加英国央行未来几个月可能推出更多货币宽松举措的机率,及令英国失去其AAA信贷评级的风险上升.

周四英国央行将公布最新的政策决议,市场广泛预期该行将维持利率不变,且不会追加资产购买规模.

英镑受欧元跌势拖累下滑.欧元兑美元走软,因投资人关注欧洲央行周四会议,届时央行决策者可能暗示未来减息.

欧元兑英镑 小升0.1%,至0.8146英镑,进一步远离上周触及0.8086英镑的三个月低位.(完)

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