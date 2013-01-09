欧洲汇市: 英镑跌至近六周低位,因臆测英央行将放宽货币政策

* 英镑下跌,因市场臆测英央行可能进一步放宽政策 * 英镑颓势因将经济前景疲弱而持续 * 市场关注周四将召开的英央行和欧洲央行会议 路透伦敦1月9日 - 英镑兑美元周三跌至近六周低位,因市场臆测英央 行可能最早于周四进一步放宽货币政策. 英镑/美元 一度跌0.3%,至11月底以来最低水准1.5996美元. 交易商称,英镑/美元跌破1月7日低点1.6022美元后,触发一连串停损 卖单,因此英镑容易进一步下挫. 技术图形支撑位料在英镑200日移动均线切入位1.5904美元左右,英镑 /美元尾盘报1.6013美元. 英央行将于周四公布利率决定,市场普遍预期该央行将维持利率和量 化宽松目标不变. 但交易商称,市场内有一些臆测认为,英央行有可能宣布买入更多资产 . 近期英国数据较为疲弱,令人担心该国经济可能已在第四季萎缩. 花旗的欧洲G10外汇策略主管Valentin Marinov称,预计周四量化宽松 政策不会有变.但他称,近期经济数据较为疲弱,可能迫使英央行最早于2月 采取行动,这为英镑增加了"周期困难". 他还称,市场对欧债危机的忧虑减弱,打压了英镑作为欧元避险替代物 的需求. "鉴于欧债危机最糟糕阶段似乎已过去,近期英镑表现不佳凸显避险需 求减弱,"Marinov称. "由于英国经济基本面较差且短期内主权债信评级越加有可能被下调, 因此英镑的避险功能似乎已恶化." 交易商称,期权市场指标暗示,市场内一些人预计未来几天英镑将走低 . 英镑/欧元 持平于0.8146英镑,此前连续三个交易日上涨, 分析师称,英镑走疲将使欧元/英镑小幅上涨. 欧洲央行亦将于周四举行会议,分析师称在欧洲央行会议后,英镑走势 可能将由欧元左右. 渣打银行10国集团(G10)外汇研究主管Steve Barrow称,如果周四欧洲 央行不降息的话,那么欧元/英镑可能上涨.只有少数分析师预计欧洲央行 周四将降息. 投资者将密切关注欧洲央行会议后召开的记者会,以从中寻找未来降 息的蛛丝马迹. 周二英国公布的零售销售数据较为疲弱,令英国经济前景蒙阴,而上周 公布的服务业采购经理人指数显示,服务业活动创下两年来最大跌幅. 分析师称,英镑面临的另一个威胁是英国债信评级可能被下调.(完)