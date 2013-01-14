欧洲汇市:英镑兑欧元跌至九个半月低点,关注通胀数据

* 英国经济前景令英镑承压

* 周二将公布的CPI数据可能令英镑卖压加重

* 策略师预计欧元/英镑短期内目标0.84英镑

路透伦敦1月14日 - 英镑兑普遍走强的欧元周一触及九个半月低点,因对英国经济成长的忧虑令英镑承压.

英镑投资人下一焦点是周二将公布的消费者物价指数(CPI),预计将显示通胀年率保持在2.7%.若数据高于预期,显示英国消费者支出能力持续降低,可能打压英镑.

许多策略师表示,如果对步履蹒跚的经济的担忧令英国央行进一步放宽货币政策以及未来数月英国信贷评等可能被下调的臆测升温,英镑可能也会因此扩大跌势.

上周,欧洲央行总裁德拉吉在记者会上更为积极的论调在近几个交易日提振欧元普涨.

欧元兑英镑 尾盘升0.6%,至0.83245英镑,为去年4月初来最高水平.

英国国家经济社会研究院(NIESR)上周五公布公的数据显示,英国第四季经济可能萎缩0.3%,之后英镑表现不佳.

英镑兑美元 下跌0.5%,报1.6058美元,跌穿约在1.6067美元的100日移动均线切入位支撑水准.

英镑贸易加权指数 下跌至82.5的6月中来最低.(完)

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