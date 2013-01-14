欧洲汇市:英镑兑欧元跌至九个半月低点,关注通胀数据

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
* 英国经济前景令英镑承压
* 周二将公布的CPI数据可能令英镑卖压加重
* 策略师预计欧元/英镑短期内目标0.84英镑
路透伦敦1月14日 - 英镑兑普遍走强的欧元周一触及九个半月低点,因对英国经济成长的忧虑令英镑承压.
英镑投资人下一焦点是周二将公布的消费者物价指数(CPI),预计将显示通胀年率保持在2.7%.若数据高于预期,显示英国消费者支出能力持续降低,可能打压英镑.
许多策略师表示,如果对步履蹒跚的经济的担忧令英国央行进一步放宽货币政策以及未来数月英国信贷评等可能被下调的臆测升温,英镑可能也会因此扩大跌势.
上周,欧洲央行总裁德拉吉在记者会上更为积极的论调在近几个交易日提振欧元普涨.
欧元兑英镑 尾盘升0.6%,至0.83245英镑,为去年4月初来最高水平.
英国国家经济社会研究院(NIESR)上周五公布公的数据显示,英国第四季经济可能萎缩0.3%,之后英镑表现不佳.
英镑兑美元 下跌0.5%,报1.6058美元,跌穿约在1.6067美元的100日移动均线切入位支撑水准.
英镑贸易加权指数 下跌至82.5的6月中来最低.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
路透台北4月10日 - 据路透获得的文件显示，台湾塑胶 将发行70亿台币无担 保公司债，五年期、七年期发行利率分别定在1.09%、1.32%，发行金额各为33亿、37亿。 中华信评授予台塑长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 开标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 中租迪和 2017年4月 1.35%/17亿 Fitch A ------------------------