欧洲汇市: 英镑兑欧元小幅上涨,仍容易再次下跌

《程实专栏》有多少意外可以重来？
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。
* 英镑兑欧元小幅上涨,但保持在接近九个月低位水准
* 英国12月CPI仍保持在2.7%
* 欧元/英镑料在0.8333英镑附近面临较强阻力
路透伦敦1月15日 - 英镑兑欧元周二稍稍远离九个半月低位,因投资者对近期欧元涨势进行获利了结.但由于脆弱的英国经济令人担忧,英镑/欧元走势仍易受卖盘打压.
数据显示,英国12月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长2.7%,与预估保持一致,且仍远高于英国央行的2.0%目标水平..
分析师称,有关高通胀的忧虑可能会打压消费者支出能力,让本已疲弱的经济受损.
欧元/英镑 下滑0.2%至0.8305英镑,但距离周一触及的2012年4月初迄今高位0.8326不远.
"(欧元/英镑走势)有所回落.考虑到欧元/美元已经下跌较多,欧元/英镑还是比较具有韧性的."BMO Capital Markets外汇策略部主管Audrey Childe-Freeman称.他并表示,欧元/英镑下一道目标位料在0.8500.
交易员表示,欧元料会在0.8333英镑面临强劲阻力.对于寻求对冲外汇敞口的英国企业来说,这是一个关键水平.
上周欧洲央行(ECB)总裁德拉吉针对欧元区经济前景表达出更为乐观的观点,一些分析师据此认为欧元具有进一步上涨的空间.
西联汇款外汇分析师Nawaz Ali认为,上述正面因素料会帮助欧元升向0.84英镑,同时亦存在涨至0.85英镑的可能,特别是在投资者担心英国经济前景的条件下.
但一些分析师警告称,德国2012年第四季GDP较上季度萎缩0.5%,或在部分程度上对上述看法构成挑战.
英镑兑美元 下跌0.1%至1.6055美元,跌破支撑位100日移动均线1.6070美元和55日移动均线1.6067美元.
英镑陷入的波动区间高于本月低点1.5992美元,但低于上周五高点1.6182美元.英镑贸易加权指数 报82.6,略高于周一触及的七个月低位82.5.(完)
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(编译 洪曦; 审校 利棣儿)
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2017年2月 零售销售值 -5.7 -1.0 -20.6 2017年2月 零售销售量 -6.1 -1.4 -18.5 2017年2月 综合消费物价指数(CPI) -0.1 +1.3 +3.0 2017年2月 甲类消费物价指数(CPI -0.6 +0.8 +3.6 A) 2016年第四季
路透台北4月6日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股转为小幅卖超0.7 7亿台币；上交易日修正后为买超114.64亿台币。 三大法人今日合计卖超5.45亿台币，上交易日修正后为买超136.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/6 -0.77 -5.45 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +113.87 +130.70 2017 3月 +703.58r +630.09r 2月 +492.99 +534.00r 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12