欧洲汇市: 英镑兑欧元小幅上涨,仍容易再次下跌

* 英镑兑欧元小幅上涨,但保持在接近九个月低位水准

* 英国12月CPI仍保持在2.7%

* 欧元/英镑料在0.8333英镑附近面临较强阻力

路透伦敦1月15日 - 英镑兑欧元周二稍稍远离九个半月低位,因投资者对近期欧元涨势进行获利了结.但由于脆弱的英国经济令人担忧,英镑/欧元走势仍易受卖盘打压.

数据显示,英国12月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长2.7%,与预估保持一致,且仍远高于英国央行的2.0%目标水平..

分析师称,有关高通胀的忧虑可能会打压消费者支出能力,让本已疲弱的经济受损.

欧元/英镑 下滑0.2%至0.8305英镑,但距离周一触及的2012年4月初迄今高位0.8326不远.

"(欧元/英镑走势)有所回落.考虑到欧元/美元已经下跌较多,欧元/英镑还是比较具有韧性的."BMO Capital Markets外汇策略部主管Audrey Childe-Freeman称.他并表示,欧元/英镑下一道目标位料在0.8500.

交易员表示,欧元料会在0.8333英镑面临强劲阻力.对于寻求对冲外汇敞口的英国企业来说,这是一个关键水平.

上周欧洲央行(ECB)总裁德拉吉针对欧元区经济前景表达出更为乐观的观点,一些分析师据此认为欧元具有进一步上涨的空间.

西联汇款外汇分析师Nawaz Ali认为,上述正面因素料会帮助欧元升向0.84英镑,同时亦存在涨至0.85英镑的可能,特别是在投资者担心英国经济前景的条件下.

但一些分析师警告称,德国2012年第四季GDP较上季度萎缩0.5%,或在部分程度上对上述看法构成挑战.

英镑兑美元 下跌0.1%至1.6055美元,跌破支撑位100日移动均线1.6070美元和55日移动均线1.6067美元.

英镑陷入的波动区间高于本月低点1.5992美元,但低于上周五高点1.6182美元.英镑贸易加权指数 报82.6,略高于周一触及的七个月低位82.5.(完)

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