欧洲汇市: 英镑跌至九个月低位,因忧虑英国和欧盟的关系

* 英国首相卡梅伦将就英国和欧洲关系发表演说前投资人不安

* 英镑兑欧元下挫至九个半月低位,英镑贸易加权指数跌至九个月低点

* 英国经济基本面继续令英镑承压

* 英镑兑美元下滑至八周低位

路透伦敦1月17日 - 投资人忧虑英国经济及英国和欧盟关系的不确定性周四将英镑兑欧元拉低至九个半月低点.

英镑兑一篮子货币也跌至九个月低点,兑美元跌至八周低位.

英国首相卡梅伦周五将在阿姆斯特丹就英国和欧洲关系发表演说,市场将密切关注,此前一些卡梅伦的政治党派成员要求就英国是否应退出欧盟进行公民投票.

交易商和分析师表示,英国可能退出欧盟使许多投资人不安,且他们倾向卖出英镑,特别是鋻于担忧英国经济疲弱及英国将可能失去其AAA信贷评级.

欧元兑英镑 上升0.75%,至0.8365英镑,为3月底来的最高.这扶助压低英镑贸易加权指数 至4月中来最低位的82.1.

"如果卡梅伦真的开始提到较广泛重新商议英国在欧洲的地位,如果他真的开始谈到公民投票,这将可能阻止对内投资,"摩根士丹利欧洲外汇策略部主管Ian Stannard说,英国"被视作许多全球性业务在欧洲投资的通路."

周五英国也将公布零售销售数据,如果数据是英国经济不断走弱的最新凭证,将可能使英镑承压.

英镑兑美元 下跌0.3%,至11月23日来最低的1.5956美元.交易商指出,有一瑞士账户卖出,且他们预期若英镑一直在1.60美元下方交投,英镑将进一步下跌.

英镑全面下滑,英镑兑加元 触及三个月低位,兑澳元 迫近五个月低点.

不过,交易商警告说,如果卡梅伦的讲话淡化英国就是否脱离欧盟进行公民投票的想法,且反而强调欧洲对英国何等重要,那么,英镑将可能反弹.(完)

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