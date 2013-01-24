欧洲汇市: 英镑兑美元与欧元均触及多月低点,预计英国第四季经济表现不佳

* 英镑兑美元下滑至近五个月低位

* 英镑兑欧元跌至11个月低点

* 英镑贸易加权指数降到10个月最低

路透伦敦1月24日 - 英镑兑欧元和美元周四分别跌至11个月与五个月低点.英国数据料显示该国经济在2012年最后一个季度萎缩,投资者对此做好准备.

一些分析师表示,首相卡梅伦承诺将就英国是否退出欧盟举行公投,给投资者带来不确定性,也打击了英镑的较长期人气.

欧元兑美元 上涨0.8%,报0.8467英镑,为去年2月末以来最高水平,据称模型基金是大买家.交易商称期权障碍位在0.8500英镑,而其看似脆弱,因有部分英国银行买入欧元来偿还一年多前从欧洲央行(ECB)借入的资金.

英镑兑美元 下跌0.5%,报1.5757美元,为五年低位.据称期权障碍位在1.5750和1.5700美元.

"英镑全线展示出疲态,英镑/美元下跌,而欧元/英镑则走高."三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman表示,并称欧元/英镑料上看200周移动均线0.8535英镑左右.

周五英国第四季国内生产总值(GDP)数据公布前,宏观基金是抛售英镑最多的卖家之一.

路透调查显示,分析师预计英国四季度经济料较前季萎缩0.1%.不过预估范围从成长0.2%到萎缩0.6%不等.

鉴于英国经济展示出低迷迹象,周五GDP数据若真的疲弱,料会引发市场猜测英国央行可能在未来几个月采取进一步宽松行动,尽管1月会议记录显示部分政策制定者对于类似举措的必要性存在疑问.

分析师表示,欧元区经济复苏反弹的迹象鼓励去年买入英镑避险的投资者削减英镑仓位.

英镑贸易加权指数 小跌0.2%,至10个月低点81.5.

英国工业联盟(CBI)调查显示1月英国零售销售数据升幅高于预期,但市场对此反应不大.(完)

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