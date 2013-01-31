欧洲汇市: 英镑反弹,但因经济忧虑仍容易下跌

****美国与加拿大经济指标预测--3月29日-4月5日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月29日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 406.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,366.1 1400 美国成屋待完成销售指数 2月 -- 106.4 成屋待完成销售(较前月) +2.4% -2.8% 3月30日(四) 1230 美国企业获利 第四季初值
* 英镑从多个月低位反弹,走势仍脆弱
* 英国央行MPC委员威尔对更多QE持开放态度
* 苏格兰皇家银行预期欧元/英镑将跌至0.83英镑
路透伦敦1月31日 - 英镑兑美元和欧元周四从多个月低位反弹,但投资人愈发忧虑英国经济,英镑后市料容易进一步下跌.
英镑兑美元 上升0.3%,至1.5852美元,盘中触及1.5860美元的一周高位,因投资人对近期跌势进行获利了结,带动英镑上涨.
不过,英镑面临其200周移动均线切入位1.5856美元的强大技术阻力.如果英镑未能保持涨势升穿这水平,将可能再次下滑至周一触及1.5674美元的五个月低位.
市场焦点在周五出炉的英国制造业采购经理人指数,如果该数据疲弱,暗示英国今年经济开局差劲,将令英镑承压.
"我们担忧英国结构性增长疲弱,我们预计英镑将进一步下跌,"苏格兰皇家银行汇市策略师Paul Robson说,他预料英镑在2013年中将下跌至1.53美元.
英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)周三在接受访问时表示,他对在适当情况下推出更多宽松举措仍持开放态度.
数据显示英国1月房价升幅多于预期,扶助刺激伦敦早盘一些英镑买需.
欧元兑英镑 跌0.2%,至0.8571英镑.
苏格兰皇家银行的Paul Robson说,欧元兑英镑的新年涨势动能接近耗尽,未来几周将可能回落至0.83英镑.(完)
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(编译 利棣儿; 审校 李军)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月27日当周 3月29日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 406.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,366.1 1400 美国成屋待完成销售指数 2月 -- 106.4 成屋待完成销售(较前月) +2.4% -2.8% 3月30日(四) 1230 美国企业获利 第四季初值
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月28日(二) 2350 日本零售销售(较上年同期) 2月 +0.5% +1.0% 3月29日(三) 0600 德国进口物价(较前月) 2月 +0.3% +0.9% (较上年同期) +7.0% +6.0% 0645 法国消费者信心指数 3月 100 100 0800 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标 2月 -- 正1.43 0800 瑞士ZEW投资者信心指数
路透3月28日 - 通用汽车周二拒绝了投资大亨David Einhorn的提议。Einhorn此前提议公司将普通股分为两种级别来帮助提振股价。