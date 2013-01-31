欧洲汇市: 英镑反弹,但因经济忧虑仍容易下跌

* 英镑从多个月低位反弹,走势仍脆弱

* 英国央行MPC委员威尔对更多QE持开放态度

* 苏格兰皇家银行预期欧元/英镑将跌至0.83英镑

路透伦敦1月31日 - 英镑兑美元和欧元周四从多个月低位反弹,但投资人愈发忧虑英国经济,英镑后市料容易进一步下跌.

英镑兑美元 上升0.3%,至1.5852美元,盘中触及1.5860美元的一周高位,因投资人对近期跌势进行获利了结,带动英镑上涨.

不过,英镑面临其200周移动均线切入位1.5856美元的强大技术阻力.如果英镑未能保持涨势升穿这水平,将可能再次下滑至周一触及1.5674美元的五个月低位.

市场焦点在周五出炉的英国制造业采购经理人指数,如果该数据疲弱,暗示英国今年经济开局差劲,将令英镑承压.

"我们担忧英国结构性增长疲弱,我们预计英镑将进一步下跌,"苏格兰皇家银行汇市策略师Paul Robson说,他预料英镑在2013年中将下跌至1.53美元.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)周三在接受访问时表示,他对在适当情况下推出更多宽松举措仍持开放态度.

数据显示英国1月房价升幅多于预期,扶助刺激伦敦早盘一些英镑买需.

欧元兑英镑 跌0.2%,至0.8571英镑.

苏格兰皇家银行的Paul Robson说,欧元兑英镑的新年涨势动能接近耗尽,未来几周将可能回落至0.83英镑.(完)

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