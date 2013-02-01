欧洲汇市: 英镑兑走强的欧元下滑至15个月低位,因欧元区制造业数据优于预期

* 投资人对欧元区感到乐观但忧虑英国经济,令英镑兑欧元下跌

* 英镑贸易加权指数下挫至11个月低位

* 英国PMI略低于预期

路透伦敦2月1日 - 英镑兑欧元周五下跌至15个月低位,此前公布优于预期的欧元区制造业数据扶助全面推高欧元.

欧元兑英镑 尾盘跳升1.4%,至0.8668英镑,此为2011年10月底来的最高,升穿了据报在0.8650英镑的期权障碍,此前稍早公布的数据显示欧元区经济可能度过了最坏的时期.

周五公布的调查显示,欧元区1月制造业活动为近一年来最好,因德国产出给予支持,有迹象显示欧元区最差光景或已过去.

英国数据显示1月制造业小幅扩张,为经济可能再次陷入衰退提供了一些喘息,不过,该数据低于预估值,进一步拖累英镑.

英镑兑美元 也下跌,尾盘跌0.7%,至1.5746美元,进一步接近周一触及1.5674美元的五个月低位.

多数分析师认为,英镑未来几周将保持頽势.不过,因英镑兑欧元在1月大跌逾5%,一些分析师认为英镑可能是时候反弹.

英国央行数据显示,英镑贸易加权指数 下跌至79.9的14个月低位.

周五公布的调查显示,英国制造业1月温和扩张,产出增速为2011年9月以来最快,为徘徊在衰退边缘的经济提供少许助力.英国1月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)微降至50.8,稍低于预估的51.0,12月PMI下修至51.2.

市增将关注下周初公布的英国建筑业和服务业活动数据.如果数据疲弱,将导致英镑再跌.(完)

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