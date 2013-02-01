欧洲汇市: 英镑兑走强的欧元下滑至15个月低位,因欧元区制造业数据优于预期

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
* 投资人对欧元区感到乐观但忧虑英国经济,令英镑兑欧元下跌
* 英镑贸易加权指数下挫至11个月低位
* 英国PMI略低于预期
路透伦敦2月1日 - 英镑兑欧元周五下跌至15个月低位,此前公布优于预期的欧元区制造业数据扶助全面推高欧元.
欧元兑英镑 尾盘跳升1.4%,至0.8668英镑,此为2011年10月底来的最高,升穿了据报在0.8650英镑的期权障碍,此前稍早公布的数据显示欧元区经济可能度过了最坏的时期.
周五公布的调查显示,欧元区1月制造业活动为近一年来最好,因德国产出给予支持,有迹象显示欧元区最差光景或已过去.
英国数据显示1月制造业小幅扩张,为经济可能再次陷入衰退提供了一些喘息,不过,该数据低于预估值,进一步拖累英镑.
英镑兑美元 也下跌,尾盘跌0.7%,至1.5746美元,进一步接近周一触及1.5674美元的五个月低位.
多数分析师认为,英镑未来几周将保持頽势.不过,因英镑兑欧元在1月大跌逾5%,一些分析师认为英镑可能是时候反弹.
英国央行数据显示,英镑贸易加权指数 下跌至79.9的14个月低位.
周五公布的调查显示,英国制造业1月温和扩张,产出增速为2011年9月以来最快,为徘徊在衰退边缘的经济提供少许助力.英国1月Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)微降至50.8,稍低于预估的51.0,12月PMI下修至51.2.
市增将关注下周初公布的英国建筑业和服务业活动数据.如果数据疲弱,将导致英镑再跌.(完)
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路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月4日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报 告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(427,808口) 239,061 83,625 49,043 96,115 267,131 384,219 399,799 43,589 28,009 较3月28日变动(未平仓合约：减少21,610口) 11,222 -6,394 -25,762 -8,645 10,257 -23,185 -21,899 1,575 289 各类未平仓合约占总持仓百分
以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月4日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以5 0,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(277,475口) 126,710 25,230 37,296 96,443 200,572 260,449 263,098 17,026 14,377 较3月28日变动(未平仓合约：减少4,178口) -12,333 3,067 1,175 8,635 -10,487 -2,523 -6,245 -1,655 2,067 各类未平仓合约占总持仓百