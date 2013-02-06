欧洲汇市: 英镑/美元在约六个月低位徘徊,卡尼作证可能令其进一步走低

* 英镑兑美元在近六个月低位附近徘徊

* 在卡尼作证前,投资人押注英镑下跌

* 海外时段交易中,英镑隐含波动率跳升

路透伦敦2月6日 - 英镑兑美元周三在近六个月低位附近徘徊,一些投资者押注,若下一任英国央行总裁卡尼周四在英国议会作证时暗示支持更积极的宽松政策来刺激经济,英镑将进一步下跌.

卡尼将于7月接替金恩出任英国央行总裁,卡尼周四将在英国议会作证词陈述,同一天,英国央行公布其最新的利率决议.

卡尼在1月时曾表示,主要经济体的货币政策未达到"最大限度",有进一步行动的空间.

卡尼现任加拿大央行总裁,他曾经建议以名义经济增长率作为货币政策的目标,而非现在英国央行目前使用的通胀率目标.

英镑兑美元 尾盘小跌,至1.5645美元,周二曾触及六个月最低1.5630美元.交易商称,1.5630美元为期权界限,这可能在短时间内限制英镑跌幅.据称,下一个期权界限为1.5600美元.

欧元兑英镑 跌0.2%,报0.8650英镑,从上周尾段上涨至15个月高位0.8717英镑的升势中稍作喘息.欧元略为回落,部份原因是越来越多的欧洲决策者对欧元强势发表讲话.

"英镑兑美元下跌趋势持续,"汇丰的汇市分析师Daragh Maher说,而欧元兑英镑的走势则更多是在欧洲央行及英国央行公布利率决定前,投资人调整头寸.

投资者正在等待欧洲央行总裁德拉吉会否对欧元走坚表达不满,尽管可能性很小.欧元贸易加权指数 自1月初以来上涨了3%.德拉吉将在周四欧洲央行政策会议后发言.

在海外市场交易时段,英镑兑美元隐含波动率 及欧元兑英镑隐含波动率 均跳升,反映投资人在欧洲央行会议和卡尼作证前的不安情绪,他们纷纷对冲英镑汇率大幅波动.(完)

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