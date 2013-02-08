欧洲汇市: 英镑兑欧元及英镑贸易加权指数均升至两周高位

* 英镑兑欧元触及1月24日来最高

* 花旗建议作空欧元/英镑

* 英镑贸易加权指数升至两周高位

* 下周关注英国央行通胀报告

路透伦敦2月8日 - 英镑兑美元和欧元周五上涨,且看起来有望守住此轮升幅,因投资人和投机商削减英镑空头押注并锁定获利.

多家银行建议买入英镑,特别是兑欧元,因之前欧洲央行总裁德拉吉的讲话被市场解读为欧洲央行担心欧元升势.

英国央行短期内不太可能进一步追加宽松货币政策的迹象使英镑扩大涨幅,可能录得12月中以来最大单周升幅.

欧元兑英镑 日低报0.8448英镑,为1月24日来最低,之前跌穿200周移动均线切入位0.8531英镑.交易商表示,有一家美国银行和一家英国银行大举抛售欧元兑英镑.

英镑兑美元 升0.5%,报1.5787美元,脱离周二触及的六个月低点1.5630美元,受助于模型基金的稳定买盘.

花旗表示,由于没有进一步迹象显示英国经济恶化,英国央行可能不会追加刺激措施,这会"鼓励投资人出脱一些英镑空头,从而支撑英镑."

英镑贸易加权指数 攀升至两周高位81.3,上周曾跌至14个月低点79.9.周四该指数录得2011年10月来最大单日百分比升幅.

策略师表示,下周市场焦点将是下周三发布的英国央行通胀报告.(完)

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