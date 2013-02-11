欧洲汇市: 英镑兑欧元回落,英国前景黯淡令英镑承压

中国债市动态：现券窄幅波动期货涨跌互现，国开新债符合预期影响不大
路透北京4月6日 - 中国银行间债市周四现券收益率窄幅波动，国债期货早盘宽幅震荡后一涨一跌。交易员表示，消息面相对平静下现券走势仍受期货引领，国开新债招标符合预期，对二级影响不大。
路透伦敦2月11日 - 英镑兑欧元周一从两周高位回落,兑美元下跌,英国前景黯淡及预期该国将进一步放宽货币政策的前景,促使投资人卖出英镑.
投资人担忧英国经济状况,两天后,英国央行将公布季度通胀报告,可能描绘出黯淡的成长前景.
欧元兑英镑 升0.9%,至0.8532英镑,从周五触及的两周低位0.84465英镑升弹,因中东投资人及企业持续买入欧元.不过,技术策略师称,欧元周五未能收在200周移动均线切入位0.8225英镑的上方,且周度逆转指标利空,暗示欧元可能向0.8425英镑回落.
英镑兑美元 下跌0.7%,至1.5685美元,从周五日内高位1.5845美元回落,后者为2月1日来的最高.交易商说,英镑跌向这些水平可能促使更多担忧英国经济的投资人卖出英镑.据称在1.5675美元下方挂有止损卖单.(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
国际汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 瑞郎报导
澳元报导 加元报导
人民币报导 台币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价
(编译 利棣儿; 审校 母红)
路透北京4月6日 - 中国银行间债市周四现券收益率窄幅波动，国债期货早盘宽幅震荡后一涨一跌。交易员表示，消息面相对平静下现券走势仍受期货引领，国开新债招标符合预期，对二级影响不大。
路透西雅图4月5日 - 波音周三表示，已经成立一家风险资本事业，并投资了两家科技新创公司，这是大型企业认为跟上设计和产品制造技术日新月异步伐至为重要的最新迹象。
路透上海4月6日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价放量小跌，但难以有效跌破6.90元关口。交易员称，客盘虽然略偏购汇，但接近整数关口也有结汇盘涌出；市场普遍预期汇价短期缺乏方向，区间操作思路也缓解大行维稳压力，短期仍将延续区间波动。