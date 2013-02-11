欧洲汇市: 英镑兑欧元回落,英国前景黯淡令英镑承压

路透伦敦2月11日 - 英镑兑欧元周一从两周高位回落,兑美元下跌,英国前景黯淡及预期该国将进一步放宽货币政策的前景,促使投资人卖出英镑.

投资人担忧英国经济状况,两天后,英国央行将公布季度通胀报告,可能描绘出黯淡的成长前景.

欧元兑英镑 升0.9%,至0.8532英镑,从周五触及的两周低位0.84465英镑升弹,因中东投资人及企业持续买入欧元.不过,技术策略师称,欧元周五未能收在200周移动均线切入位0.8225英镑的上方,且周度逆转指标利空,暗示欧元可能向0.8425英镑回落.

英镑兑美元 下跌0.7%,至1.5685美元,从周五日内高位1.5845美元回落,后者为2月1日来的最高.交易商说,英镑跌向这些水平可能促使更多担忧英国经济的投资人卖出英镑.据称在1.5675美元下方挂有止损卖单.(完)

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