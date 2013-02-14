欧洲汇市: 英镑兑美元下滑,但兑走软的欧元攀升

美国热股：福特汽车将扩大在美国投资和就业，股价盘初上扬
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
* 投资人担心高通胀低成长
* 英镑短期目标可能在1.53美元
* 欧元区公布疲弱GDP数据后,英镑兑欧元反弹
路透伦敦2月14日 - 英镑兑美元周四触及六个月低点,延续英国央行预估通胀上升及经济成长疲弱后的跌势,但兑欧元上涨.
英镑兑美元 一度跌0.4%,报1.5482美元,为7月底来最低,之后缩减跌幅,欧洲汇市尾盘报1.5520美元,当日跌0.2%.
英国央行周三表示,通胀将在较长时间内保持在较高水平,且央行总裁金恩谨慎指出,通过增加购债规模来提振疲弱经济复苏的成效可能有限.英国央行预计,未来两年,通胀可能保持在2.3%左右的水平,远高于11月做出的1.8%的预期.
分析师表示,利空的前景展望可能令英镑跌向7月底低点1.5458美元,之后是7月中低点1.5393美元.
JP Morgan Private Bank全球汇市策略师Sara Yates表示,英镑在未来三至六个月可能跌至1.50美元区域的低端.
欧盟统计局周四发布数据显示,欧元区第四季国内生产总值(GDP)为较前季下滑0.6%,较上年同期下滑0.9%.路透调查预估分别为下滑0.4%和下滑0.7%.
数据扶助英镑兑欧元反弹.欧元兑英镑 跌0.6%,报0.8602英镑,进一步远离周三高位0.86845英镑及本月稍早触及的15个月高位0.8717英镑.
分析师表示,周五英国公布的零售销售数据若显示经济反弹,可能提振英镑.市场预计英国1月零售销售按月增长0.4%.(完)
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路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
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