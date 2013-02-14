欧洲汇市: 英镑兑美元下滑,但兑走软的欧元攀升

* 投资人担心高通胀低成长

* 英镑短期目标可能在1.53美元

* 欧元区公布疲弱GDP数据后,英镑兑欧元反弹

路透伦敦2月14日 - 英镑兑美元周四触及六个月低点,延续英国央行预估通胀上升及经济成长疲弱后的跌势,但兑欧元上涨.

英镑兑美元 一度跌0.4%,报1.5482美元,为7月底来最低,之后缩减跌幅,欧洲汇市尾盘报1.5520美元,当日跌0.2%.

英国央行周三表示,通胀将在较长时间内保持在较高水平,且央行总裁金恩谨慎指出,通过增加购债规模来提振疲弱经济复苏的成效可能有限.英国央行预计,未来两年,通胀可能保持在2.3%左右的水平,远高于11月做出的1.8%的预期.

分析师表示,利空的前景展望可能令英镑跌向7月底低点1.5458美元,之后是7月中低点1.5393美元.

JP Morgan Private Bank全球汇市策略师Sara Yates表示,英镑在未来三至六个月可能跌至1.50美元区域的低端.

欧盟统计局周四发布数据显示,欧元区第四季国内生产总值(GDP)为较前季下滑0.6%,较上年同期下滑0.9%.路透调查预估分别为下滑0.4%和下滑0.7%.

数据扶助英镑兑欧元反弹.欧元兑英镑 跌0.6%,报0.8602英镑,进一步远离周三高位0.86845英镑及本月稍早触及的15个月高位0.8717英镑.

分析师表示,周五英国公布的零售销售数据若显示经济反弹,可能提振英镑.市场预计英国1月零售销售按月增长0.4%.(完)

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