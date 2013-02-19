欧洲汇市: 英镑兑美元徘徊在七个月低位附近,前景负面

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
* 英镑兑美元徘徊在七个月低位附近
* 有关英国评等可能被调降的传言损及英镑
* 英国央行和美联储的会议可能记录形成鲜明对照
路透伦敦2月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在七个月低位附近,交易商称,因有关英国可能很快丧失其AAA评等的传言甚嚣尘上.
英镑兑美元 最新下跌至1.5426美元的七个月低位,因对英国将很快失去其AAA信贷评等的臆测升温,英镑脱离日高1.5505美元,周一曾触及7月中以来最低的1.5438美元.交易商称,1.5520美元之上的止损买单稍早扶助英镑,因市场传言总部在英国的大企业买入英镑.
欧元兑英镑 最新上升0.3%,至0.8655英镑,在稍早跌至0.8610英镑后反弹.今日公布的数据显示,德国ZEW经济景气指数升至2010年4月以来最高,扶助支撑欧元.
英国央行数据显示,英镑贸易加权指数最新下跌至79.6,为近16个月最低,受累于英镑兑美元和欧元下跌.
除非在欧洲市场收盘后英国评等被调降,否则市场将关注周三公布的英国央行会议记录.投资者将从中寻找决策者是否会继续容忍高于目标的通胀水平,以及希望英镑进一步走软的迹象.
年内迄今,英镑/美元累计下跌近5%,英镑贸易加权指数 上周触及15个半月低位79.7.欧元/英镑累计上扬逾6%,2月1日曾升至15个月高位0.8717英镑.
如果美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的会议记录显示,经济状况改善并暗示将在未来收紧政策,这将与英国央行的会议记录形成鲜明的对照,英镑可能面临新的卖压.
"在明日英国央行和美联储会议记录公布前,风险可能仍偏向下档,尤其是如果我们看到美国公开市场委员会(FOMC)在会上讨论了如果经济复苏持续,将削减购债规模的证据,"花旗集团欧洲G10汇市策略师Valentin Marinov表示.
*--中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透香港4月10日 - 香港信报周一引述市场消息报导，中国将最快7月宣布中港“债券通”的详情，计划开通初期先推行北向买卖的“先北后南”做法；同时“债券通”可透过两大渠道，包括场外市场（OTC）和港交所进行交易。
路透上海4月10日 - 中国银行间市场周一流动性宽松依旧，短期回购利率继续下滑；隔 夜资金依旧较为泛滥，不过与上日相比，七天以上资金供给略显收敛，因下周起缴税影响料 加大，面对不确定性市场心态稍显谨慎。 “今天还是宽松，跟上周五差不多，出钱要费点周折，”北京一券商交易员称。 华东一银行交易员指出，尽管整体充裕局面未改，但七天及以上资金供给没有上周五那 么泛滥，近期将展开的缴税应该是主要制约因素。 她还谈到，因4月缴税规模历来较大，对流动性的冲击不小，不过从近期公开市场操作 来看，调控的日益精细化显示流动性尽在央行掌握中。 中国央行周一公告称，受地方债发行缴款等因素影响，银行体系流动性总量有所下降但 仍处于较高水平，今日公开市场仍不进行操作；至此逆回购操作已连续第11日暂停。据此计 算，今日净回笼100亿元。 “央行（公开市场）公告原因说的特别明确，既然把握的这么精准，市场真缺钱了肯定 也看得到，（这周）到期的MLF应该也会续的。”她表示。 据路透统计，4月13日（周四）和1