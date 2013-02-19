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债券 | 2013年 2月 20日 星期三 00:37 BJT

欧洲汇市: 英镑兑美元徘徊在七个月低位附近,前景负面

* 英镑兑美元徘徊在七个月低位附近

* 有关英国评等可能被调降的传言损及英镑

* 英国央行和美联储的会议可能记录形成鲜明对照

路透伦敦2月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在七个月低位附近,交易商称,因有关英国可能很快丧失其AAA评等的传言甚嚣尘上.

英镑兑美元 最新下跌至1.5426美元的七个月低位,因对英国将很快失去其AAA信贷评等的臆测升温,英镑脱离日高1.5505美元,周一曾触及7月中以来最低的1.5438美元.交易商称,1.5520美元之上的止损买单稍早扶助英镑,因市场传言总部在英国的大企业买入英镑.

欧元兑英镑 最新上升0.3%,至0.8655英镑,在稍早跌至0.8610英镑后反弹.今日公布的数据显示,德国ZEW经济景气指数升至2010年4月以来最高,扶助支撑欧元.

英国央行数据显示,英镑贸易加权指数最新下跌至79.6,为近16个月最低,受累于英镑兑美元和欧元下跌.

除非在欧洲市场收盘后英国评等被调降,否则市场将关注周三公布的英国央行会议记录.投资者将从中寻找决策者是否会继续容忍高于目标的通胀水平,以及希望英镑进一步走软的迹象.

年内迄今,英镑/美元累计下跌近5%,英镑贸易加权指数 上周触及15个半月低位79.7.欧元/英镑累计上扬逾6%,2月1日曾升至15个月高位0.8717英镑.

如果美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的会议记录显示,经济状况改善并暗示将在未来收紧政策,这将与英国央行的会议记录形成鲜明的对照,英镑可能面临新的卖压.

"在明日英国央行和美联储会议记录公布前,风险可能仍偏向下档,尤其是如果我们看到美国公开市场委员会(FOMC)在会上讨论了如果经济复苏持续,将削减购债规模的证据,"花旗集团欧洲G10汇市策略师Valentin Marinov表示.
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