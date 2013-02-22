欧洲汇市: 英镑走强,在大跌后稍作喘息

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
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* 英镑兑美元从两年半低位反弹
* 分析师称,英镑仍然受量化宽松政策前景拖累
* 英国经济疲弱及评级被下调风险令英镑承压
* 英镑可能在很短期内盘整
路透伦敦2月22日 - 英镑兑美元周五脱离两年半低点,兑欧元上涨,因一些投资人在英镑近期大跌后买回英镑,不过,英镑仍可能再度遭抛售.
几家英国银行周五对英镑的建议为"买入",扶助了英镑表现.不过,英镑任何升势都可能是昙花一现,因英国前景黯淡,且越来越多的证据显示,在寻求经济再平衡的过程中,英国央行愿意看到英镑走软.
从年初迄今,英镑持续下跌,兑欧元大跌多至8%,兑美元下跌近7%.
英镑兑美元 升0.1%,至1.5273美元,从周四触及的2010年7月中来最低1.5130美元反弹,英镑本周可能录得连续第二周下跌.交易商指设在1.5320-50美元的英镑卖单可能限制英镑升势.
欧元兑英镑 跌0.2%,至0.8624英镑,远低于周三触及的近16个月高位0.87645英镑.过去一周欧元/英镑持续大幅波动,欧元/英镑一个月隐含波动率 跳升至约9.65%的14个月高位.
欧元走软扶助英镑,因欧洲央行周五称,银行业将偿还611亿欧元在第二轮长期再融资操作中获得的贷款,规模不及市场预期的一半.
一份欧盟报告预测,2013年欧元区经济可能再次萎缩,加之意大利周末大选前投资者态度谨慎,这也令欧元受压.
交易商表示,英国央行容许存在一定通胀以支持经济成长的政策,以及英国可能失去AAA主权信贷评等的风险,使长期投资人倾向卖出英镑.许多人士预期,英镑很快将跌至1.50美元.
FXPro分析师Simon Smith说,"英国央行容许通胀高于目标水平,且央行可能在某一时点推出更多量化宽松政策,在这样的背景下,长期投资人质疑持有英镑头寸是否是明智之举."
他说,"在很短期而言,英镑可能小幅修正,但之后将跌向1.50美元,在年中前可能跌至约1.45美元区域."(完)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)