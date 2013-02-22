欧洲汇市: 英镑走强,在大跌后稍作喘息

* 英镑兑美元从两年半低位反弹

* 分析师称,英镑仍然受量化宽松政策前景拖累

* 英国经济疲弱及评级被下调风险令英镑承压

* 英镑可能在很短期内盘整

路透伦敦2月22日 - 英镑兑美元周五脱离两年半低点,兑欧元上涨,因一些投资人在英镑近期大跌后买回英镑,不过,英镑仍可能再度遭抛售.

几家英国银行周五对英镑的建议为"买入",扶助了英镑表现.不过,英镑任何升势都可能是昙花一现,因英国前景黯淡,且越来越多的证据显示,在寻求经济再平衡的过程中,英国央行愿意看到英镑走软.

从年初迄今,英镑持续下跌,兑欧元大跌多至8%,兑美元下跌近7%.

英镑兑美元 升0.1%,至1.5273美元,从周四触及的2010年7月中来最低1.5130美元反弹,英镑本周可能录得连续第二周下跌.交易商指设在1.5320-50美元的英镑卖单可能限制英镑升势.

欧元兑英镑 跌0.2%,至0.8624英镑,远低于周三触及的近16个月高位0.87645英镑.过去一周欧元/英镑持续大幅波动,欧元/英镑一个月隐含波动率 跳升至约9.65%的14个月高位.

欧元走软扶助英镑,因欧洲央行周五称,银行业将偿还611亿欧元在第二轮长期再融资操作中获得的贷款,规模不及市场预期的一半.

一份欧盟报告预测,2013年欧元区经济可能再次萎缩,加之意大利周末大选前投资者态度谨慎,这也令欧元受压.

交易商表示,英国央行容许存在一定通胀以支持经济成长的政策,以及英国可能失去AAA主权信贷评等的风险,使长期投资人倾向卖出英镑.许多人士预期,英镑很快将跌至1.50美元.

FXPro分析师Simon Smith说,"英国央行容许通胀高于目标水平,且央行可能在某一时点推出更多量化宽松政策,在这样的背景下,长期投资人质疑持有英镑头寸是否是明智之举."