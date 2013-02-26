欧洲汇市: 英镑下跌,此前决策者称对英镑走软及追加宽松举措持开放态度

* 英镑下滑,此前塔克称英镑可能需要进一步下跌

* 英镑兑美元跌至两年半低位附近,英国信贷评等遭下调的影响发酵

* 欧元兑英镑反弹,此前受意大利选举投票拖累下跌

路透伦敦2月26日 - 英镑兑美元周二徘徊在两年半低位附近,此前英国央行副总裁塔克称,对进一步放宽货币政策持开放态度,且表示英镑可能需要进一步下跌.

英镑兑欧元下滑,稍早欧元承压,因在意大利大选中,没有一个党派占绝对优势,令市场担忧欧元区第三大经济体意大利会陷入政治僵局.

英国央行副总裁塔克和其他三位英国央行官员在一议会委员会作证.

交易商表示,英镑受到打压,也因为塔克称英镑实际汇率需要下跌以支持英国出口,且负值利率的想法受到关注.

塔克说,"根据分析,我们认为,较之几年前的水平,英镑实际汇率需要下跌,以使经济结构进行必要的调整."

英镑兑美元 下滑至1.5129美元的日内低位,之后缩减跌幅,尾盘大致持平在1.5170美元.

英镑距离周一触及1.5073美元的两年半低位不远,当日受穆迪在周五稍晚摘除英国AAA信贷评级所拖累.年内迄今,英镑兑美元累计下跌6.8%.

"目前的问题是英国央行是否会进一步放宽政策...我认为英镑将会下跌,问题在于跌多少和多快,"野村汇率分析师Geoff Kendrick说.

"你将可能要消化更高更的通胀预期,这通常对英镑不利."

欧元兑英镑 升0.2%,至0.8620英镑,从周一日高0.8815英镑大幅回落,此为2011年10月底来的最高.

野村的Geoff Kendrick说,如果意大利政界人士合作组建大范围的联合政府,将可能支持欧元,但与此同时,意大利大选是否会有一个党派取得绝对多数席位的不确定性令欧元全面承压.(完)

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