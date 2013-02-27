欧洲汇市: 英镑受英国央行副总裁宾恩讲话带动上涨,后市仍然脆弱

* 英镑上涨,此前英国央行副总裁宾恩发表讲话

* 宾恩否认了实行负利率的可能性

* 英镑仍可能受疲弱基本面的影响

* 一些策略师看到对英国央行追加量化宽松政策的押注增加

路透伦敦2月27日 - 英镑兑美元周三延展升势,此前一英国央行决策者驳斥了有关负利率的传言,不过,市场对英国经济疲弱表现的担忧可能限制英镑进一步上涨.

英国央行副总裁宾恩表示,有关对银行在央行的存款收费以迫使银行向企业放贷的讨论是"非常有创意的想法",他说,目前央行没有推行所谓负利率的计划.

宾恩所指的是英国央行副总裁塔克周二曾提到,央行正考虑负利率是否是刺激经济的可能性方法.

英镑稍早短暂上涨,受助于英国经济2012年第四季同比成长0.3%,优于预期,不过英镑很快缩减升幅,因整体而言,2012年第四季经济较上季萎缩0.3%,与前值一致,令英国自2008年第三次陷入衰退的风险犹在.

英镑兑美元 升0.4%,至1.5181美元.交易商说,在大约1.5185美元挂有止损买单,可能限制升幅.

"一段时间以来,英国央行一直在谈论负利率的问题,所以我们知道这是潜在的工具,但宾恩的讲话表明,目前不会采取负利率,因此英镑得到一些支持,"Rabobank高级汇市策略师Jane Foley说.

策略师表示,英国央行副总裁塔克承认对追加量化宽松政策持开放态度,市场将密切留意下周英国央行会议就恢复购债计划进行的投票.

"上周公布的英国央行会议记录显示,三名货币政策委员支持进一步放宽政策,昨日塔克的讲话显示,看似他也将加入支持购债的阵营.所以现在可能是四名委员支持推出更多刺激举措,五名委员反对,"BBVA外汇策略师Peter Frank说.

欧元兑英镑 持平在0.8632英镑,从周一触及2011年10月底来最高位的0.8815英镑大幅下跌.(完)

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