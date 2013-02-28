欧洲汇市: 英镑从高位回落,因英国经济前景低迷及英央行可能追加宽松举措

* 英镑上升,但投资人准备在英镑上涨时卖出

* 动能图表显示英镑兑美元超卖

* 欧元兑英镑下跌,因重新忧虑欧元区问题

路透伦敦2月28日 - 英镑周四上升,因一些投资人削减近期空头押注,获利了结,但英镑反弹之势可能短暂,因英国经济低迷及英国央行似乎愿意看到英镑走软.

交易商称,投资人在英镑上涨时卖出,且月底股市和债券投资组合再平衡资金流可能在周四为英镑带来一些支持,英镑整体走势仍然下跌.

英镑兑美元 上升0.1%,至1.5170美元,低于1.5223美元的日内高位,在该水平有中东投资人卖出英镑,限制了英镑升幅.技术分析师表示,如14日相对强弱指标(RSI)等每日动能指标来看,英镑在超卖区域,所以有反弹机会.

英镑兑欧元 也上涨.欧元下滑0.4%,至0.8630英镑,在0.8680英镑上方挂有卖单.欧洲及主权投资人的买兴据称在欧元跌至0.86英镑附近.

今年迄今,英镑兑美元下跌6.5%,本周稍早下挫至1.5073的两年半低位,兑欧元跌至16个月低位,下滑5.9%.

一分析师表示,在意大利选举结果陷入僵局后,市场重新忧虑欧元区债务,可能限制欧元兑英镑的近期升幅.