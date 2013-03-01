欧洲汇市：英镑兑美元跌穿1.50美元创下两年半新低

* 英国2月制造业严重萎缩

* 数据疲弱令英国央行最早在3月扩大量化宽松政策的机率上升

* 英镑跌穿1.50美元后，目标位可能在1.48美元

路透伦敦3月1日 - 英镑兑美元周五跌穿1.50美元，为2010年7月来首见，此前数据显示英国2月制造业严重萎缩，且令短期将放宽货币政策的预期升温。

对英国经济黯淡状况将促使英国央行最早在下周政策会议恢复购债计划的臆测不断增强。

英国2月制造业采购经理人指数(PMI)远低于荣枯分水岭，且也远低于路透调查的最低预估值。

英镑兑美元 低见1.4998美元，此为2010年7月来最低，跌破了位于位1.50美元的期权障碍。英镑尾盘跌约1%，报1.5014美元，本周可能录得连续第三周下跌。

欧元兑英镑 尾盘升0.5%,至0.8649英镑.在制造业数据公布后,欧元升至0.86855英镑的日内高位。

英国央行周五公布，1月抵押贷款批准件数为54,719件，预估为56,500件。1月抵押贷款额增加1亿英镑，为8月以来最小增幅，预估为增加7.5亿英镑。

摩根士丹利分析师在研究报告中表示，鉴于英国对通胀目标采取更具弹性的手法，且因此通胀预期较高，英镑将可能仍然疲弱。

周四路透调查显示，下周英国央行政策会议可能扩大购债计划的机率上升。

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