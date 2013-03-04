欧洲汇市：英镑从两年半低位反弹，但升幅料受限

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
* 英镑兑美元接近2010年7月来的最低位
* 英镑下跌，受弱于预期的建筑数据打压
* 对英国央行将进一步放宽政策的臆测升温
路透伦敦3月4日 - 英镑兑美元周一从两年半低位小幅反弹，因一些投资人削减英镑空头头寸获利了结，但对英国经济的忧虑料将限制涨幅。
英国可能在四年内陷入第三次经济衰退，市场对英国央行可能最早在本周四政策会议上扩大货币宽松政策规模以刺激经济的臆测升温。
英镑兑美元 升0.2%,至1.5067美元，受空头回补带动，英镑在稍早跌至1.50美元后反弹，此前英国2月建筑采购经理人指数(PMI)以2009年10月来最快速度下跌。
英镑距离周五低位1.4985不远，此前数据显示英国2月制造业采购经理人指数意外萎缩。
许多投资人臆测英国央行决策者将选择把3,750亿英镑的量化宽松计划规模扩大250亿英镑。
投资人将聚焦在周二公布的服务业PMI。
面对欧元区的经济衰退，市场预计欧洲央行将在未来几个月降息，这也拖累欧元全线下跌。
欧元兑英镑 回吐稍早在英国建筑业PMI数据公布后一度录得的升幅，尾盘跌0.3%，至0.8630英镑，从上周触及的0.8815英镑的16个月高位回落。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。