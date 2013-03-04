欧洲汇市：英镑从两年半低位反弹，但升幅料受限

* 英镑兑美元接近2010年7月来的最低位

* 英镑下跌，受弱于预期的建筑数据打压

* 对英国央行将进一步放宽政策的臆测升温

路透伦敦3月4日 - 英镑兑美元周一从两年半低位小幅反弹，因一些投资人削减英镑空头头寸获利了结，但对英国经济的忧虑料将限制涨幅。

英国可能在四年内陷入第三次经济衰退，市场对英国央行可能最早在本周四政策会议上扩大货币宽松政策规模以刺激经济的臆测升温。

英镑兑美元 升0.2%,至1.5067美元，受空头回补带动，英镑在稍早跌至1.50美元后反弹，此前英国2月建筑采购经理人指数(PMI)以2009年10月来最快速度下跌。

英镑距离周五低位1.4985不远，此前数据显示英国2月制造业采购经理人指数意外萎缩。

许多投资人臆测英国央行决策者将选择把3,750亿英镑的量化宽松计划规模扩大250亿英镑。

投资人将聚焦在周二公布的服务业PMI。

面对欧元区的经济衰退，市场预计欧洲央行将在未来几个月降息，这也拖累欧元全线下跌。