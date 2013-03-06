欧洲汇市：英镑下跌，因预期英国央行将进一步放宽政策

标题新闻：日本标售两年期公债，投标倍数为3.82
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* 对英国央行买进更多资产的预期打压英镑
* 投资人聚焦在周四英国央行和欧洲央行政策决议
路透伦敦3月6日 - 英镑兑欧元和美元周三下跌，市场对英国央行可能重新推出购债计划以支撑滑坡的经济的臆测不断增强，英镑因此受到打压。
在周四英国央行公布政策决议前，英镑料保持疲软，一些策略师说英镑可能很快再次测试1.50美元水平。
英镑兑美元 最新跌0.4%,至1.5068美元，距离周五触及的1.4985美元的两年半低位不远，一些分析师表示该水平可能是短期支持位。据称托管银行是日内稍早的主要卖家。
欧元兑英镑 升0.2%，至0.8642英镑，仍然远低于2月25日触及的0.8815英镑的16个月高位。分析师称，3月1日高位0.86855英镑可能限制欧元短期上涨。
周二优于预期的英国服务业数据令一些市场人士认为英国央行决策者在周四会议上或不愿意重新推出购债计划。
不过，近几周一连串疲弱的经济数据，英国信贷评级被下调，以及英国央行决策者的讲话均暗示央行准备采取行动刺激经济，也导致分析师将英镑预估下调。
瑞银将2013年底英镑/美元预估值从1.56美元下调至1.41美元。
野村汇市分析师Geoff Kendrick说，在英国财政大臣欧思邦3月20日向议会陈述2013年预算前，英镑可能持于低位。
英国央行总裁金恩在上月的政策会议上投票支持扩大刺激政策规模，但仍属于少数阵营。分析师认为，在本月的会议上，天平将倾向于支持将3,750亿英镑的量化宽松政策规模扩大250亿英镑。
周四欧洲央行也将公布利率决定，且将在政策会议后将举行记者会。分析师称，如果欧洲央行下调经济前景预期并暗示减息，欧元兑英镑升势将可能受限。
上周意大利大选没有一个党派取得议会绝对多数席位，这也损及欧元表现，因一些投资人担忧这将带来的经济后果。(完)
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美国股市飙涨至新高，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上调利率，高收益债券再次上扬，华尔街市场波动率骤降至10年来最低水平。
路透上海3月30日 - 中国央行公开市场第五日暂停操作，对银行体系流动性的判断由上日的“适中”转为 “较高”，银行间债市周四早盘月内资金宽松稳定，跨月供给亦有所增加。不过上海证券交易所隔夜回购利率 ，因覆盖周末及清明假期而盘中攀高。 对于后市，在强调稳健但实际边际向紧政策基调下，交易员预计，进入4月初资金面可能会稍宽松，但整 体维持紧平衡的可能性较大。 北京一银行交易员称，早盘“资金还可以，隔夜没问题。(4月)以后应该也不会特别松，上半年可能都这 样。” 自上周五起，因月末财政连续支出对冲逆回购到期，央行公开市场连续五日暂停操作。 上海证券交易所隔夜国债质押式回购早盘收报在25%上方，较上日10%左右的收盘大涨。对此 ，上海一券商交易员表示，交易所回购为T+1交收，据此计算，今日隔夜实际可用天数为五天，按日平均下来 约5%，水平尚可。 最近两次上交所隔夜回购利率盘中高点出现在元旦和春节前，日间最高均为27%。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间1