欧洲汇市：英镑下跌，因预期英国央行将进一步放宽政策

* 对英国央行买进更多资产的预期打压英镑

* 投资人聚焦在周四英国央行和欧洲央行政策决议

路透伦敦3月6日 - 英镑兑欧元和美元周三下跌，市场对英国央行可能重新推出购债计划以支撑滑坡的经济的臆测不断增强，英镑因此受到打压。

在周四英国央行公布政策决议前，英镑料保持疲软，一些策略师说英镑可能很快再次测试1.50美元水平。

英镑兑美元 最新跌0.4%,至1.5068美元，距离周五触及的1.4985美元的两年半低位不远，一些分析师表示该水平可能是短期支持位。据称托管银行是日内稍早的主要卖家。

欧元兑英镑 升0.2%，至0.8642英镑，仍然远低于2月25日触及的0.8815英镑的16个月高位。分析师称，3月1日高位0.86855英镑可能限制欧元短期上涨。

周二优于预期的英国服务业数据令一些市场人士认为英国央行决策者在周四会议上或不愿意重新推出购债计划。

不过，近几周一连串疲弱的经济数据，英国信贷评级被下调，以及英国央行决策者的讲话均暗示央行准备采取行动刺激经济，也导致分析师将英镑预估下调。

瑞银将2013年底英镑/美元预估值从1.56美元下调至1.41美元。

野村汇市分析师Geoff Kendrick说，在英国财政大臣欧思邦3月20日向议会陈述2013年预算前，英镑可能持于低位。

英国央行总裁金恩在上月的政策会议上投票支持扩大刺激政策规模，但仍属于少数阵营。分析师认为，在本月的会议上，天平将倾向于支持将3,750亿英镑的量化宽松政策规模扩大250亿英镑。

周四欧洲央行也将公布利率决定，且将在政策会议后将举行记者会。分析师称，如果欧洲央行下调经济前景预期并暗示减息，欧元兑英镑升势将可能受限。