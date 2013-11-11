欧洲汇市：英镑兑欧元从10个月高位回落，关注英国通胀报告和就业数据

* 焦点在本周英国央行通胀报告和英国就业数据

* 英镑兑欧元从10个月高位进一步下跌

* 英镑兑欧元料在0.8333英镑将遇强劲技术阻力

* 英镑兑美元可能步履蹒跚

路透伦敦11月11日 - 英镑兑欧元周一从10个月高位回落，投资人静待本周英国央行季度通胀报告和就业数据出炉。

交易员和分析师表示，英镑在1.20欧元，即每欧元兑0.8333英镑处面临顽强的技术阻力，进口商通常会在该水平卖出英镑。

欧元兑英镑 最新升0.5%至0.8386英镑，高于上周稍晚触及1月中来最低的0.8300。

英国央行周三将公布季度经济成长和通胀预估。许多人士预期，英国央行将提前对失业率触及7%升息门槛的时间预期。

这将凸显出英国与欧元区货币政策前景的差异。欧洲央行上周将指标利率降至0.25%，低于英国目前的0.5%。

“显示英国经济成长持续增强的凭证增加，英国央行可能会上调成长预估，”法国农业信贷集团外汇策略部全球主管Mitul Kotecha说。

“上调成长预估对英镑而言是个好的征兆，但英镑兑美元涨势可能受限，欧元兑英镑将进一步下修，可能很快会跌穿0.8300英镑。”

如果英国周三公布的就业数据强劲，将提振英镑。

英镑兑美元 跌0.25%，至1.5975美元，高于上周初低位1.5904美元。

分析师表示，英镑兑美元可能步履蹒跚，因上周五出炉的强劲就业数据令美联储未来几个月将开始缩减刺激计划的机率上升，提振美元表现。(完)

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