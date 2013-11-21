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债券 | 2013年 11月 22日 星期五 00:33 BJT

欧洲汇市：英镑反弹，英债收益率上涨提振英镑

* 英镑兑美元上涨，因美国费城联储银行制造业指数拖累美元

* 英镑攀升，受助于CBI和英国借贷数据

* 英债和德债收益率差触及2005年以来高位

路透伦敦11月21日 - 英镑兑欧元和美元周四升向近期高位，受助于英债收益率上升，反映英国经济持续复苏可能促使英国央行收紧货币的观点。

英国工业订单意外强劲扶助英镑反弹，此前英镑兑美元下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的10月会议记录显示，美联储可能在未来几次会议的某次会议开始缩减刺激计划。

美元指数 在欧洲汇市尾盘下跌，因美国费城联储银行制造业指数下滑至5月来最低。

英镑兑欧元稍早下滑，因欧洲央行总裁德拉吉淡化市场对央行将把存款利率下降至负值区域的预期。

强于预期的德国采购经理人指数也提振欧元，但涨势消退，因英债/德债收益率差走宽至2005年来最濶水平。

英镑兑美元 最新上涨0.2%，报1.6140美元，距离周三触及的三周高位1.6178美元不远。欧元兑英镑 下滑至0.8340英镑，周三跌至两周低位0.8325英镑。

英镑也受助于英国10月公共借贷数据。这些数据改善，尽管不及分析师预期。(完)

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