欧洲汇市：英镑反弹，英债收益率上涨提振英镑

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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* 英镑兑美元上涨，因美国费城联储银行制造业指数拖累美元
* 英镑攀升，受助于CBI和英国借贷数据
* 英债和德债收益率差触及2005年以来高位
路透伦敦11月21日 - 英镑兑欧元和美元周四升向近期高位，受助于英债收益率上升，反映英国经济持续复苏可能促使英国央行收紧货币的观点。
英国工业订单意外强劲扶助英镑反弹，此前英镑兑美元下跌，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的10月会议记录显示，美联储可能在未来几次会议的某次会议开始缩减刺激计划。
美元指数 在欧洲汇市尾盘下跌，因美国费城联储银行制造业指数下滑至5月来最低。
英镑兑欧元稍早下滑，因欧洲央行总裁德拉吉淡化市场对央行将把存款利率下降至负值区域的预期。
强于预期的德国采购经理人指数也提振欧元，但涨势消退，因英债/德债收益率差走宽至2005年来最濶水平。
英镑兑美元 最新上涨0.2%，报1.6140美元，距离周三触及的三周高位1.6178美元不远。欧元兑英镑 下滑至0.8340英镑，周三跌至两周低位0.8325英镑。
英镑也受助于英国10月公共借贷数据。这些数据改善，尽管不及分析师预期。(完)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
路透上海4月7日 - 中国浙江省财政厅周五公告，将于下周五(14日)招标发行总额268.6429亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债95.2193亿元，专项债173.4236亿元，期限均为五、七和10年。 上述债券分别为该省今年第一至三期一般和专项地方债，全部为置换债券。中债资信评估公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 28.5658 4月14日下午2:00-2:40 4月17日 七年 28.5658 10年 38.0877