英国金融市场：英镑兑日圆大涨至五年高位，英债收益率回落

* 英镑仍受强劲的英国经济前景支撑

* 英镑兑走强的欧元下跌，因德国数据强劲

* 英债收益率在周四大涨后回落

* 英债/德债收益率差接近2005年来最宽水平

路透伦敦11月22日 - 英镑兑美元周五大涨至一个月高位，兑全线走弱的日圆触及五年高点，受助于利差和强劲的英国经济前景。

英镑仍受到周四英国工业订单升至1995年3月来最高的数据支撑。

不过，英镑兑欧元下跌。欧元扳回部份近期跌幅，因远强于预期的德国企业信心数据暗示德国经济可能积累动能。

英债价格小涨，令收益率从周四触及的八周高位回落，但10年期英债/德债收益率差仍接近数年高位。

“英国数据持续显示英国经济复苏的韧力。英国数据向好，暗示问题只是何时，而不是如果英国央行将政策正常化，”G+ Economics董事总经理Lena Komileva说。

英镑兑美元 涨0.1%，报1.6212美元，稍早触及一个月高位1.6219美元。进一步上涨将可能升向10月初高位1.6260美元。

英镑兑日圆 攀升至五年高位164.24日圆，低收益的日圆受创，因股市走强和预期日本将在一段长时间保持超宽松货币政策。

这扶助英镑贸易加权指数 攀升至11个月84.2高位。不过，欧元上涨令英镑贸易加权指数缩减涨幅，最新报83.9。

欧元兑英镑 升0.4%，报0.8356英镑，从稍早触及0.8317的两周低位反弹。

强劲技术支撑料在0.8333英镑和11月7日低位0.8300英镑。0.8333英镑等同每英镑兑1.20欧元，此为英国进口商经常卖出英镑的水平。

英债周五上涨，但仅从周四触及的八周低位小幅反弹。

1600 GMT，10年期英债 收益率跌2个基点，报2.80%，因英债价格攀升，而长期英债价格升幅较大。

英债也跑赢德债 ，10年期英债/德债收益率差尾盘收窄逾3个基点，至略低于105个基点，周四该收益率差走宽至八年高位109.4个基点。

市场关注下周公布的英国抵押贷款数据和第二季GDP修正值。

周二英国央行总裁卡尼就货币政策和经济前景回答议员的提问。英国债务管理局(DMO)周四计划标售25亿英镑30年期英债。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价