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市场报道 | 2014年 6月 10日 星期二 00:08 BJT

英国金融市场：英镑及英债收益率上升，市场关注英国就业和楼市数据

路透伦敦6月9日 - 英镑兑欧元周一向18个月高点小幅回升，受助于市场愈发确信英国利率将在未了几年高于欧元区利率。

欧元兑美元也跌向上周欧洲央行降息后不久所创的低点，交易员称这是今日走势的主要原因，今日成交量还不到上月均值的一半。

欧元兑英镑 跌0.3%，报0.8093英镑，仅略高于上周欧洲央行会议后触及的低点。英镑兑美元小跌不到0.1%，报1.6796美元。

“最终，我们的观点是欧洲央行的举措略微利空欧元，但可能要等到今年稍晚，对于欧元构成的下档压力才会增大，”三菱东京日联银行驻伦敦的外汇策略师Lee Hardman表示。

他表示，英国周三将公布房价和薪资数据，可能打压英镑。“住房市场动能放缓的迹象有一些增加，显然这是关乎英国金融稳定的一个重要方面。”

英国央行加息时间可能远早于欧洲央行与美联储的预期，是过去一年里英镑大涨的关键要素，反映出英国经济复苏状态好于很多国家。

英国和德国10年期公债收益率差周一扩阔至1997年来最高，但欧洲部分国家今日公共假期，市场交投清淡。

10年期英债收益率 升逾4个基点，报2.697%，较10年期德债收益率差触及133.2个基点，这是1997年第三季来最高。

欧洲央行(ECB)执委科尔周六表示，未来数年欧元区利率将偏离美国和英国利率。欧洲央行将在较长一段时间内维持利率在纪录低位附近，而美国和英国的央行将在某个时点开始加息。 (完)

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