欧洲汇市：英国公布强劲的就业报告后，英镑兑欧元涨至18个月高位

路透伦敦6月11日 - 英镑兑欧元周三涨至18个月新高，此前英国公布的就业报告显示经济状态令人鼓舞，但未必能鼓励央行提前升息。

报告显示，英国截至4月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为2009年1月止三个月以来最低。这理论上增强了英国央行明年上半年或更早加息的机率。

但英国央行一直在尽力为外界对于其迅速升息的预期降温，而薪资增幅大幅降低，既对于那些支持央行尽可能长时间按兵不动的人来说是个好消息。

就业数据公布后，欧元兑英镑 跌至0.8054英镑，创2012年末以来最低。但之后英镑未能就此继续突破。

市场对英国央行副总裁布罗德班特的讲话没有太大反应。他表示当升息时机来临时，央行会逐步进行。

英国和欧元区的前景差异，推升英国和德国可比10年期公债利差 至1997年以来最阔。短期货币市场利率较低，也打压欧元。

英镑兑美元 最新报1.6791美元，日内上涨0.2%。欧元兑英镑跌约0.33%，报0.8060英镑。(完)

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