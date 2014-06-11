欧洲汇市：英国公布强劲的就业报告后，英镑兑欧元涨至18个月高位

美国热股：美国银行季度获利大增44%，盘初小涨
路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透伦敦6月11日 - 英镑兑欧元周三涨至18个月新高，此前英国公布的就业报告显示经济状态令人鼓舞，但未必能鼓励央行提前升息。
报告显示，英国截至4月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率为2009年1月止三个月以来最低。这理论上增强了英国央行明年上半年或更早加息的机率。
但英国央行一直在尽力为外界对于其迅速升息的预期降温，而薪资增幅大幅降低，既对于那些支持央行尽可能长时间按兵不动的人来说是个好消息。
就业数据公布后，欧元兑英镑 跌至0.8054英镑，创2012年末以来最低。但之后英镑未能就此继续突破。
市场对英国央行副总裁布罗德班特的讲话没有太大反应。他表示当升息时机来临时，央行会逐步进行。
英国和欧元区的前景差异，推升英国和德国可比10年期公债利差 至1997年以来最阔。短期货币市场利率较低，也打压欧元。
英镑兑美元 最新报1.6791美元，日内上涨0.2%。欧元兑英镑跌约0.33%，报0.8060英镑。(完)
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路透4月18日 - 美国以资产计第二大银行--美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
道琼工业指数下跌91.95点，或0.45%，至20,544.97点；标准普尔500指数降8.51点，或0.36%，至2,340.5点；纳斯达克指数跌18.78点，或0.32%，至5,838.00点。(完) (编译 刘静；审校 母红)