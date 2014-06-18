版本:
中国
市场报道 | 2014年 6月 19日 星期四 00:06 BJT

欧洲汇市：英镑在英国央行会议记录公布后小跌，市场屏息以待美联储声明

路透伦敦6月18日 - 英镑兑美元周三连跌第二日，此前英国央行公布的6月4-5日政策会议记录未能给出下次升息时间的明确指引。

英国央行总裁卡尼警告称可能较市场预期提前升息后，英镑本周初突破1.70美元，为2009年中期以来首次。

市场之后对推高英镑保持谨慎，政策会议记录传递出的信息混乱，虽然大体与卡尼的立场一致，但让多数投资者认为，英国央行距离加息还有一段距离。

1504GMT，英镑兑美元跌0.14%，报1.6941美元，欧元兑英镑升0.28%，报0.8009英镑。

在美国联邦储备理事会(FED/美联储)稍后发布货币政策声明前，预计多数银行交易室已轧平了仓位。这可能迫使一些投资人结清对英镑的短期“多头”押注。

一些交易员表示，如果美联储主席叶伦在今日的记者会上暗示可能较预期更早升息，英镑可能进一步下滑0.5美分。

英国央行6月4-5日会议记录公布后，英镑兑欧元和美元迅疾触及日高。会议记录的确显示，一些决策者比今年稍早更倾向升息。

会议记录称，本月稍早令央行委员们感到意外的是，市场并未对今年加息有较高的押注。 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐