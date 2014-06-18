欧洲汇市：英镑在英国央行会议记录公布后小跌，市场屏息以待美联储声明

亚洲汇市：土耳其里拉兑美元走坚至3.64，土总统之前宣布全民公投获胜
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
路透伦敦6月18日 - 英镑兑美元周三连跌第二日，此前英国央行公布的6月4-5日政策会议记录未能给出下次升息时间的明确指引。
英国央行总裁卡尼警告称可能较市场预期提前升息后，英镑本周初突破1.70美元，为2009年中期以来首次。
市场之后对推高英镑保持谨慎，政策会议记录传递出的信息混乱，虽然大体与卡尼的立场一致，但让多数投资者认为，英国央行距离加息还有一段距离。
1504GMT，英镑兑美元跌0.14%，报1.6941美元，欧元兑英镑升0.28%，报0.8009英镑。
在美国联邦储备理事会(FED/美联储)稍后发布货币政策声明前，预计多数银行交易室已轧平了仓位。这可能迫使一些投资人结清对英镑的短期“多头”押注。
一些交易员表示，如果美联储主席叶伦在今日的记者会上暗示可能较预期更早升息，英镑可能进一步下滑0.5美分。
英国央行6月4-5日会议记录公布后，英镑兑欧元和美元迅疾触及日高。会议记录的确显示，一些决策者比今年稍早更倾向升息。
会议记录称，本月稍早令央行委员们感到意外的是，市场并未对今年加息有较高的押注。 (完)
路透伊斯坦布尔4月17日 - 土耳其里拉兑美元周一走坚至3.64下方，之前土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布全民公投通过修宪草案，但反对者表示，将对这一结果提出质疑。
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* 短率靠向低位，大行调降偏高的拆款利率 * 银行增加60天期短票比重，微幅提高收益 记者 董永年 路透台北4月17日 - 台湾银行间短率周一续向区间低位靠拢。资金调度人士表示，延续上周宽松态势，今 日在需求方缺口普遍偏小的状况下，短率靠向区间低位，且不能排除还有微幅向下机会。 他们表示，继上周龙头大行微降票券商一周拆款利率后，另一大型银行今日也跟进调整。这使得其他金融 机构也纷纷将到期续做的利率靠向区间低位，不过整体需求依然疲弱。 〞我就算降了也没什么需求。〞一位拆出方资调人员说。 大型票券商人士则称，周一资金缺口通常较小，拆款需求有限。整体情势虽然偏向宽松，但还不至于过于 浮滥，短率底部还是有所支撑，虽然微幅下调机会存在，但空间不大。 虽然短率自上周以来缓步下滑，但银行资调人士指出，午后排队等候冲销的队伍不算短，但央行的态度并 不积极，没有照单全收的意思，似乎也乐见短率平稳走低。 本地时间12:06 今日报价