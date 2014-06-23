英国金融市场：英镑走软，因预期英国央行很快采取行动为楼市降温

路透伦敦6月23日 - 英镑周一回吐涨幅，因投机客谨慎认为，英国央行可能很快收紧抵押贷款规定，来为楼市降温，从而削减英镑看涨押注。

有关英国央行金融政策委员会可能收紧抵押贷款规定--即银行向楼市放贷的宏观谨慎规范--的预期不断升温。相关举措可能在英国央行周四发布金融稳定报告时公布。

这些举措可能导致英国央行在短期内降息的可能性降低，但投资者仍预期英央行将是首家开始收紧政策的主要央行，英镑每次走低都可能引发低吸买盘。

利率互换市场表现显示，投资者预期英国央行将在今年年底前首次升息。

欧元兑英镑 持稳在0.7992英镑，从稍早的跌势中反弹。今日稍早公布的欧元区经济数据不佳，凸显欧洲央行和英国央行政策前景背离的前景，拖累欧元兑英镑走低。

英镑兑美元 小跌至1.7005美元，日高为1.7051，距离上周触及的五年半高位不远。英镑/美元在过去两周累积上扬近2%，多数涨幅发生在英国央行总裁卡尼意外表示可能较很多投资者的预期提前升息之后。

英镑贸易加权指数 在过去一年累积上扬约10%，因有迹象显示英国经济快速改善。英国经济复苏主要得益于楼市成长，在过去一年间，英国房价上涨了10%。

这使英国央行防止楼市泡沫的能力受到关注。卡尼、宾恩、麦卡弗蒂、迈尔斯等央行政策委员周二将在议会作证，他们的证词可能提供一些央行何时首次升息的线索。

这应能给英债一些提振。周一，10年期英债 价格跟随德债 上扬，因欧元区数据疲弱。30年期英债表现稍逊，因市场为本周进行发行2045年到期新英债作准备。