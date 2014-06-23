英国金融市场：英镑走软，因预期英国央行很快采取行动为楼市降温

香港个股：世茂房地产子公司获批发行资产支持票据，最高额度65亿元
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
路透伦敦6月23日 - 英镑周一回吐涨幅，因投机客谨慎认为，英国央行可能很快收紧抵押贷款规定，来为楼市降温，从而削减英镑看涨押注。
有关英国央行金融政策委员会可能收紧抵押贷款规定--即银行向楼市放贷的宏观谨慎规范--的预期不断升温。相关举措可能在英国央行周四发布金融稳定报告时公布。
这些举措可能导致英国央行在短期内降息的可能性降低，但投资者仍预期英央行将是首家开始收紧政策的主要央行，英镑每次走低都可能引发低吸买盘。
利率互换市场表现显示，投资者预期英国央行将在今年年底前首次升息。
欧元兑英镑 持稳在0.7992英镑，从稍早的跌势中反弹。今日稍早公布的欧元区经济数据不佳，凸显欧洲央行和英国央行政策前景背离的前景，拖累欧元兑英镑走低。
英镑兑美元 小跌至1.7005美元，日高为1.7051，距离上周触及的五年半高位不远。英镑/美元在过去两周累积上扬近2%，多数涨幅发生在英国央行总裁卡尼意外表示可能较很多投资者的预期提前升息之后。
英镑贸易加权指数 在过去一年累积上扬约10%，因有迹象显示英国经济快速改善。英国经济复苏主要得益于楼市成长，在过去一年间，英国房价上涨了10%。
这使英国央行防止楼市泡沫的能力受到关注。卡尼、宾恩、麦卡弗蒂、迈尔斯等央行政策委员周二将在议会作证，他们的证词可能提供一些央行何时首次升息的线索。
这应能给英债一些提振。周一，10年期英债 价格跟随德债 上扬，因欧元区数据疲弱。30年期英债表现稍逊，因市场为本周进行发行2045年到期新英债作准备。
10年期英债收益率 回落2个基点，报2.74%。指标30年期英债收益率 持稳在3.47%，价格表现略逊于10年期英债。(完)
路透香港4月26日 - 中国房地产商--世茂房地产周三称，其在内地成立的间接全资附属公司上海世茂国际广场有限责任公司发行资产支持票据之注册获接受，最高注册额度为65亿元人民币。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 枞阳县投资发展 10 7 4/24簿记建档 5.85% AA- 4/25-4/27 国元证券 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% AA-
* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国4月官方制造业PMI * 公布时间: 4月30日（周日）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:51.0-52.4 路透北京4月26日 - 路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。分析师认为，一季度GDP增速达到6.9%，提 振制造业企业信心。此外，内、外部需求均改善明显，制造业预计维持良好扩张势头，经济短期继续回暖向好 。 “制造业特别是规模以上制造业利润都有明显增长，促进制造业生产；另外一方面订单需求增加，国内订 单、外部订单的状况都有比较好的增长。 ”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智预计，4月PMI保持在51 之上比较好的扩张水平。 他认为，整个经济回暖比较明确，一季度GDP增速对制造业企业信