欧洲汇市：英央行官员证词拖累英镑兑欧元势将录得一个月来最大单日跌幅

路透伦敦6月24日 - 英镑兑欧元周二势将录得逾一个月来最大单日跌幅，因在英国央行政策委员的议会证词中，找不到任何支持年内升息的信息。

央行总裁卡尼、副总裁宾恩以及政策委员迈尔斯在证词中传递的信息是，英国经济中仍存在充足的闲置产能。相对与他们近期的讲话，以及货币政策委员会上周公布的会议记录，今天的证词基调不够强硬。

欧元兑英镑 攀升0.33%，至0.8012英镑。英镑兑美元 也录得同样的跌幅，报1.6966美元，此为一周来最低。

荷兰合作银行的汇市策略师Jane Foley表示，“市场对(卡尼)立场的转变感到有些丈二和尚摸不着头脑，他从5月通胀报告发布时非常温和的政策立场转为非常强硬，现又再度转趋温和。”

宾恩也表示，刺激生产率增长和通胀可能攀升这两大风险平衡，表明央行需在稍后而非提前撤走经济刺激举措。

央行官员的证词发表后，12月短期英镑利率期货<0#FSS:>攀升2-3个跳动点，至98.15，稍后回落。 不过，该合约仍反映市场预期央行将年底前升息的几率很高。

最新的数据显示，英镑多头头寸目前处于2007年来最高水平，显示英镑走势强劲，但也暗示一旦出现挤仓，英镑可能很快走低。

但部分市场人士表示，对英镑的需求仍然充裕，过去一年10%的累积升幅使其成为为数不多的大涨的主要货币之一。他们表示，一旦英镑跌穿1.70美元，将很快有低吸买盘入市。

他们还表示，英国和美国政策前景的差异也会使英镑保持强劲。美国联邦储备理事会(FED/美联储)目前尚未显示出将在短期内上调借贷成本的迹象。

“在美联储主席叶伦决定放弃部分极端温和的立场前，英镑/美元仍将受到支撑的可能性很高，”Foley说，“我认为，不久，英镑将重回1.70美元之上。”(完)