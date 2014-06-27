欧洲汇市：英镑兑美元保持在1.70美元之上，因英国数据显示经济全面复苏

全球金融：菲律宾财长称该国计划于下半年发行熊猫债筹集约2亿美元资金
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。
* 英国首季GDP增速为2007年来最快
* 企业投资扩张速度也为两年来最快
路透伦敦6月27日 - 英镑兑美元周五距离六年高点仅一步之遥，此前数据显示英国经济复苏势头正在加快，维持今年升息的预期不灭。
数据显示，英国第一季企业投资创两年来最快增速；而国内生产总值(GDP)较上年增长3%，符合预期，也创2007年以来最快。
英镑变动不大，兑美元 报1.7020美元，周线有望连续第四周上涨。欧元兑英镑 小涨至0.8007英镑。
稍早，英国央行总裁卡尼警告称经济仍较脆弱，而且利率不太可能重回5%左右的危机前常态水平；相反，2.5%左右将成为“新常态”。
这并未抑制对英国央行将在五大央行中首个升息的预期。
“在判断英镑前景方面，重点应在于英国经济基本面。根据近几个月数据，基本面似乎不错，”荷兰国际集团(ING)外汇策略师Peter Krpata称。
交易商称，1.7美元是英镑的重要心理水平；似乎英镑将会守在这个水平上方，未来几周可能还会走高。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 母红)
菲律宾财政部长多明戈斯对媒体表示，该国政府计划发行3年期和5年期熊猫债。熊猫债是外国公司或政府发行的以人民币计价、在中国境内发售的债券。
路透台北4月18日 - 据路透周二获得的文件显示，台湾统一 将发行50亿台币 五年期无担保公司债，发行利率定在1.05%。 中华信评授予统一长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 开标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 统一 2017年4月 1.05%/50亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ---------------------------------
4月18日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:52时,1美元=6.8876人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 18.14 1.106 2.38 大众交通 6.16 0.705 1.27 永生投资 12.6