英国金融市场：英镑升穿1.71美元，触及2008年10月以来最高

* 英镑盘中触及近六年新高1.7114美元

* 在一系列美国数据公布前，投资者削减美元敞口

* 英镑兑欧元上扬，因欧元区通胀数据持平

路透伦敦6月30日 - 英镑兑美元周一触及近六年来最高，受助于市场预期英国央行将在未来几个月内收紧政策，而美国成长的不确定性促使投资者卖出美元。

英镑兑盘中升穿1.71美元，势将录得第四个季度连升。美元兑一篮子货币跌至六周低位，交易商在本周一系列美国数据出炉前变得越发谨慎，因上周三美国政府大幅下修首季GDP数据。

但并非所有市场人士都预计本周美国会有更多坏消息传出。摩根大通私人银行货币策略部全球主管Sara Yates称，“近期公布的一些疲弱的美国数据均受冬季降雪拖累，”她所指的是去冬今春北美出现的异常严寒天气，“我认为市场对美国上周再度下修首季GDP反映过度。”

不过，从目前来看，美元承压，周一下午兑几乎所有主要货币走软，因数据显示，6月美国中西部企业活动降幅超过预期。

英镑兑美元 上扬近0.5%，触及2008年10月以来最高1.7114美元。

欧元兑英镑也走低，欧元/英镑回落0.1%，报0.8004英镑。

欧元区6月通胀率初值持稳于0.5%，这缓解了要欧洲央行立刻采取行动应对低通胀的压力。

英债价格周一走低，表现不及可比德债，因明日有新债入市。

英国周二将发售40亿英镑2019年到期的英债。一周前英国透过银团发售了新30年期英债，获创纪录需求，其中绝大多数买家为本国投资者。

五年期英债收益率 上扬2.5个基点，报2.04%。10年期英债收益率 攀升3.1个基点，报2.67%。