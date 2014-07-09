欧洲汇市：英国数据疲弱拖累英镑兑欧元下滑，关注美联储会议记录

路透伦敦7月9日 - 英镑兑欧元周三下滑，此前数据显示6月英国房价意外下降。市场静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)稍晚发布的会议记录，令英镑兑美元持稳。

稍早，另一项数据显示6月英国零售价格遭遇至少2006年以来最大同比降幅 。英国昨日公布5月制造业产出较前月下滑1.3%，降幅为2013年1月以来最大。

欧元兑英镑 涨0.2%至0.7958英镑。

英镑兑美元 大致持稳，报1.7130美元。盘中稍早低见1.7095美元，但因交易员在美联储发布会议记录前获利了结，英镑回稳。

交易商称，会议记录预计将显示联储内部对利率前景的讨论线索，任何对通胀温和的迹象都会有助于英镑兑美元反弹。

“我们已经听到联储主席叶伦的讲话，了解到她对通胀温和的态度，但可能一些投资人想知道是否会议记录会显示略微强硬的立场，”苏格兰皇家银行汇市策略师Paul Robson表示。

英国央行周三开始两天的政策会议，外界广泛预期其会按兵不动。

NIESR智库估计英国第二季经济增长0.9%，为四年来最强季度升幅。

较短期英债价格下滑，昨日在数据公布后大涨。

对利率敏感的两年期英债收益率 升3个基点，报0.879%，在英国央行新任副总裁夏菲克讲话后升了约1个基点。

夏菲克表示，英国央行或将下调对该国经济闲置产能的预估。 (完)

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