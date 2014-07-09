欧洲汇市：英国数据疲弱拖累英镑兑欧元下滑，关注美联储会议记录

标题新闻：法国农业银行称正与意大利央行和银行同业存款保护基金洽商收购三家意大利储蓄银行
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路透伦敦7月9日 - 英镑兑欧元周三下滑，此前数据显示6月英国房价意外下降。市场静待美国联邦储备理事会(FED/美联储)稍晚发布的会议记录，令英镑兑美元持稳。
稍早，另一项数据显示6月英国零售价格遭遇至少2006年以来最大同比降幅 。英国昨日公布5月制造业产出较前月下滑1.3%，降幅为2013年1月以来最大。
欧元兑英镑 涨0.2%至0.7958英镑。
英镑兑美元 大致持稳，报1.7130美元。盘中稍早低见1.7095美元，但因交易员在美联储发布会议记录前获利了结，英镑回稳。
交易商称，会议记录预计将显示联储内部对利率前景的讨论线索，任何对通胀温和的迹象都会有助于英镑兑美元反弹。
“我们已经听到联储主席叶伦的讲话，了解到她对通胀温和的态度，但可能一些投资人想知道是否会议记录会显示略微强硬的立场，”苏格兰皇家银行汇市策略师Paul Robson表示。
英国央行周三开始两天的政策会议，外界广泛预期其会按兵不动。
NIESR智库估计英国第二季经济增长0.9%，为四年来最强季度升幅。
较短期英债价格下滑，昨日在数据公布后大涨。
对利率敏感的两年期英债收益率 升3个基点，报0.879%，在英国央行新任副总裁夏菲克讲话后升了约1个基点。
夏菲克表示，英国央行或将下调对该国经济闲置产能的预估。 (完)
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路透伦敦4月24日 - 法国中间派总统候选人马克龙赢得法国大选第一轮选举，提振法国公债周一上涨，但欧洲指标德国公债下跌，市场焦点转向欧洲央行比预期更早收紧货币政策的可能性。
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