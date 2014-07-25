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债券 | 2014年 7月 25日 星期五 22:39 BJT

英国债市：英债期货上涨，跟随德债升势

路透伦敦7月25日 - 英债期货周五上涨，跟随德债升势。英国今日公布的国内生产总值(GDP)数据符合预期，英债市场对此无甚反应。

1354GMT，英债期货 升40个跳动点，报111.17，符合德债走势。

10年期英债收益率 跌3.8个基点，报2.57%，30年期英债收益率 跌2.1个基点，报3.29%。

一交易员表示，长债有所回落，投资人在为下周通膨保值债券发售预料空间。

英国债务管理局下周将透过银团发售2058年到期通膨保值债券。

英国第二季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.8%，较上年同期增长3.1%。路透调查预估分别为增长0.8%和增长3.1%。 市场对此无甚反应。(完)

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(编译 李军; 审校 利棣儿)
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