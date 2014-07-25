英国债市：英债期货上涨，跟随德债升势

路透伦敦7月25日 - 英债期货周五上涨，跟随德债升势。英国今日公布的国内生产总值(GDP)数据符合预期，英债市场对此无甚反应。

1354GMT，英债期货 升40个跳动点，报111.17，符合德债走势。

10年期英债收益率 跌3.8个基点，报2.57%，30年期英债收益率 跌2.1个基点，报3.29%。

一交易员表示，长债有所回落，投资人在为下周通膨保值债券发售预料空间。