英国债市：英债期货上涨，跟随德债升势

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透伦敦7月25日 - 英债期货周五上涨，跟随德债升势。英国今日公布的国内生产总值(GDP)数据符合预期，英债市场对此无甚反应。
1354GMT，英债期货 升40个跳动点，报111.17，符合德债走势。
10年期英债收益率 跌3.8个基点，报2.57%，30年期英债收益率 跌2.1个基点，报3.29%。
一交易员表示，长债有所回落，投资人在为下周通膨保值债券发售预料空间。
英国债务管理局下周将透过银团发售2058年到期通膨保值债券。
英国第二季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.8%，较上年同期增长3.1%。路透调查预估分别为增长0.8%和增长3.1%。 市场对此无甚反应。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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