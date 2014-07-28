英国金融市场：英镑兑欧元接近两年高位，IMF称英镑估值过高

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透伦敦7月28日 - 英镑兑欧元和美元周一小涨，抵住了英镑升至多年高位的升势动能可能已经消竭的最新迹象。
国际货币基金组织(IMF)周一发布报告称英镑估值被高估了5-10%。上周IMF才表示英国可能轻松成为今年成长最快的发达经济体。
市场人士也指出，全球咨询和会计公司安永表示，发布上半年盈警的英国企业中超过20%是受到汇率相关压力。
英镑贸易加权指数 在过去12个月大涨超过11%，仅在过去两周因美元全面走强而兑美元开始走软。
“IMF告诉我们的并不是我们不知道的－我们知道英镑估值过高，但有时是物有所值，”汇丰控股汇市研究部门主管David Bloom表示。
英镑兑美元 升不到0.1%，报1.6993美元，要升穿1.70美元关口有难度。欧元兑英镑 变动不大，报0.79085英镑，英镑仍接近上周触及的约两年高位0.7874英镑。
英国公债价格持平，表现不及德债，德债收益率小跌。
10年期英债收益率 升不到半个基点，报2.575%，较可比德债收益率差扩阔约1.5个基点，报143.8个基点。
交易商目前关注点转向美国，周二美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始为期两日的货币政策会议，美国周三还将公布第二季国内生产总值(GDP)，周五美国将公布就业数据。(完)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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