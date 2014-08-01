英国金融市场：英镑兑美元下滑，但在美国公布疲弱就业数据后从日低反弹

* 英镑兑欧元势将录得五个月最大单日跌幅

* 英镑下滑，因英国制造业数据疲弱

* 英镑指数降至逾一个月最低

* 美国就业数据不及预期

路透伦敦8月1日 - 英镑兑美元周五在美国公布数据显示7月就业增长放缓及失业率上升后收复部分失地，数据令美国联邦储备理事会(FED/美联储)很快升息的刺激因素减少。

本周美国公布的数据显示第二季经济反弹，但最新的非农就业报告则显示7月非农就业岗位增加20.9万，不及预期，失业率也从6月6.1%升至6.2%。

周五稍早英镑遭遇重创，因数据显示英国制造业增速为一年最慢，英镑兑美元大跌约0.01美元，兑欧元触及两周半最低。

不过在美国公布疲弱数据后，英镑兑美元缩减跌幅，但仍将录得四周连跌，为去年年初以来最长跌势，英镑兑美元在过去五日大跌约1%。

“美元升势可能出现一些温和扭转，但我要强调的是温和这个词，”Bank of Tokyo-Mitsubishi市场研究部门欧洲主管Derek Halpenny表示。

1500 GMT，英镑兑美元 报1.6833美元，从稍早低点1.6812美元反弹，但当日仍跌0.3%。

一些交易商表示，因市场已经预计英国央行将是自金融危机以来首个升息的央行，在英镑上升前需要看到英国经济相对强劲的更多证据。

在美国数据公布后，欧元兑英镑 触及两周半高位0.7974英镑，升0.5%，为3月初来最大单日升幅。

英镑贸易加权指数 降至逾一个月最低的88.2。

英国公债收益率对制造业采购经理人指数(PMI)无甚反应，但在美国公布就业数据后迅即大跌。10年期英债收益率 收报2.583%，跌2个基点。(完)

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