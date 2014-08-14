英国金融市场：英镑继续在低位挣扎，因卡尼改变政策口径

* 英镑继续走低，兑欧元触及七周低位

* 英镑贸易加权指数降至两个月低位

* 摩根士丹利改变交易策略

路透伦敦8月14日 - 英镑兑美元周四走软，逼近四个月低点，在英国央行周三暗示，薪资增长迟滞，不急于加息后，英镑今日继续承压。

英镑人气非常低迷，兑欧元也下滑。德国及法国公布黯淡的成长数据后，欧元兑美元 跌向九个月低点，而欧元兑英镑 却延续涨势，触及七周高位。

交易员表示，英国央行周三发布的季度通胀报告令市场意外，更多的投资者解除多头仓位。6月时央行总裁卡尼曾表示，货币政策收紧可能会早于多数人的预期。在此之后，投资者作出多头押注。

但周三的英国央行报告以及卡尼在新闻发布会上的温和言论，促使投资者将央行加息时点预期由2014年底推迟到明年初。英国央行在报告中将薪资增幅预估削减了一半，卡尼也表示薪资增长的速度将会决定加息时间。

英镑银行隔夜拆款利率 目前反映央行可能在2月升息，先前则显示有些微的机率在今年12月加息。

英镑兑美元 持平在1.6888美元，在伦敦早盘曾跌至4月中以来最低1.6657美元，英镑在下午的交易中缩减跌幅，因美国公布上周初请失业金人口数据不及预期后，美元承压。

交易商称，英镑自7月中旬触及六年高位1.7192美元以来，已经下滑了近3%，且可能进一步走低。

欧元兑英镑 升至六周高点0.80275英镑，延续周三涨势。英镑贸易加权指数触及6月12日以来最低。

和其他银行一样，摩根士丹利调整了给客户的交易建议，目前寻求在反弹时卖出英镑/美元。摩根士丹利在一份报告中称，“我们寻求利用英镑向1.6750美元反弹的机会建立空头头寸。”

英债价格缩减早盘录得的温和涨幅，10年期英债收益率 早盘触及逾一年来最低。