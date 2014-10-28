欧洲汇市：美国数据疲弱提振英镑，关注美联储政策声明

路透伦敦10月28日 - 英镑兑美元周二走强，因数据显示，9月美国资本财订单创下八个月来最大月度降幅。

9月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降1.7%，降幅超过预期，数据重创美元，强劲的美国消费者信心数据也未能完全逆转美元的跌势。数据显示，美国消费者信心指数攀升至七年来最高，超过经济学家的预期。

英镑兑美元 上扬0.3%，报1.6165美元。

FxPro的高级分析师Angus Campbell称，尽管美国数据给英镑暂时的提振，但英镑进一步走强的可能性不大。

“目前，市场对英镑的看法非常利空，且近期英国央行对收紧货币政策前景的立场变得越来越温和。你会预期英镑将走疲，但目前疲态尚未显现出来，”他说。

今日稍早英镑走势挣扎，因英国央行副总裁夏菲克在接受英国金融时报(FT)采访时表示，“没有明显证据”显示经济中的通胀压力不断增加，劳动市场仍然存在闲置。这是她8月上任以来最为明确的货币政策评论。

欧元兑英镑 仍然上扬0.2%，报0.7885英镑。

市场认为夏菲克的讲话与英国央行上周三公布的最新会议记录中的温和基调一致。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)今日晚些时候开始举行为期两天的政策会议，市场广泛预期联储将在会上结束4万亿美元的资产购买计划。