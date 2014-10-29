欧洲汇市：英镑兑欧元下滑，因英央行官员再出温和表态且数据显示楼市降温

路透伦敦10月29日 - 英镑兑欧元周三下滑，此前又有一位英国央行官员称低利率可能持续更久，且最新数据显示英国楼市降温。

但英镑兑美元上涨，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日稍晚结束两日货币政策会议前投资人抛售美元。美联储可能在会后宣布结束4万亿美元的量化宽松计划，并预计会重申在通胀上升前不太可能上调利率。

“英镑/美元价格将完全取决于今晚市场对美联储声明的反应。仍有可能会涨向1.62美元，但需要美联储今晚发布温和表态，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad称。

英镑兑美元 报1.6147美元，从周二触及的一周高位1.6182美元回落，周二美国公布9月资本财订单创八个月以来最大降幅后，英镑兑美元触及高位。

英镑兑欧元 跌0.1%，报0.7904英镑。

周三数据显示，英国9月抵押贷款批准件数为61,267件，创2013年7月来最低，进一步显示房产市场正在降温。

更重要的是，英国央行副总裁康利夫周二表示，英国央行可以在比预期更长的时间内维持利率在当前纪录低位。这一表态压低英镑。

此前另一副总裁夏菲克周一表示，英国央行需要看到更多迹象显示物价压力上升，然后才会把利率从纪录低点调升。 (完)

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